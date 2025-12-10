Manchester City alargó el suspenso del Real Madrid: golpe en Champions y Xabi Alonso en duda

El estadio Santiago Bernabéu de España volvió a acoger una apasionante noche de Champions. Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, Real Madrid recibió al Manchester City por la sexta fecha de la fase de liga en Champions League.

Manchester City acabó ganando 2-1, con remontada a bordo y todos los goles en el primer tiempo. Eso quiere decir que Real Madrid alarga su suspenso, pues la actualidad no es la mejor; Xabi Alonso sigue en la cuerda floja.

El entrenador español venía siendo tendencia a lo largo de los últimos días. Rumores de la prensa afirman que Alonso puede tener sus días contados al mando del cuadro merengue.

Xabi Alonso está en la cuerda floja del Real Madrid. | Foto: Getty Images

¿Cómo quedan Real Madrid y Manchester City en la tabla de posiciones de la Champions?

Real Madrid se estanca en la séptima casilla con 12 puntos, mientras Manchester City sube al cuarto lugar con 13 unidades. Cabe recordar que los primeros ocho avanzarán a octavos de final, mientras que del noveno lugar al 24 irán a dieciseisavos de final.

Video | Los goles del partido entre Real Madrid y Manchester City en Champions

El primer gol de este miércoles fue para Real Madrid. Rodrygo hizo una carrera formidable, frontal al arco defendido por Gianluigi Donnarumma. El brasileño le definió cruzado al portero italiano y colocó el 1-0 a favor de La Casa Blanca sobre los 27′ del primer tiempo.

¡¡DERECHAZO Y A COBRAR!! RODRYGO LA CRUZÓ Y PUSO EL 1-0 DE REAL MADRID ANTE MANCHESTER CITY.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eOykQiSgwY — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025

Pero la alegría no duró mucho en Real Madrid, pues Nico O’Reilly marcó el empate parcial (1-1) a los 34′. El lateral del cuadro inglés aprovechó un rebote que dejó Thibaut Courtois, y envió el balón al fondo de la portería. La locura era total en el elenco visitante.

¡¡INSÓLITO COMO LO DEJARON SOLO!! NADIE marcó a O'Reilly y Nico aprovechó el rebote de Courtois para anotar el 1-1 de Manchester City ante Real Madrid.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3XDE5Doddb — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025

Y antes de que terminara el primer tiempo apareció la gran estrella del Manchester City. Erling Haaland cobró de penal y puso el 2-1 final. El delantero noruego no celebró su anotación, pero sus compañeros mostraban euforia.

¡¡EL ANDROIDE NO FALLA!! HAALAND LA CRUZÓ Y ANOTÓ EL 2-1 DE MANCHESTER CITY ANTE REAL MADRID.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/spoDf7DbkU — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025

En la segunda mitad se vio a un Real Madrid tratando de empatar, mientras Manchester City defendía su ventaja pero, también atacaba, más que nada con la velocidad de sus extremos. Sin embargo, el 2-1 a favor de los citizens, en los primeros 45′, lo liquidó todo.

Datos del partido Real Madrid vs. Manchester City

Marcador final : Real Madrid 1 - 2 Manchester City

: Real Madrid 1 - 2 Manchester City Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : 10 de diciembre de 2025 (sexta fecha de la fase de liga en Champions League)

: 10 de diciembre de 2025 (sexta fecha de la fase de liga en Champions League) Alineaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio del Rosario, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior, Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.