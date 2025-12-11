Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Madrid, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

11 de diciembre de 2025, 1:33 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga se jugará el próximo domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas.

Así llegan Alavés y Real Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Sociedad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Athletic Bilbao. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
4Atlético de Madrid311694313
11Alavés1815537-2

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.