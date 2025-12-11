Fútbol - España - Primera División
Alavés vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga
Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Madrid, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga se jugará el próximo domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas.
Así llegan Alavés y Real Madrid
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Sociedad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 4.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Athletic Bilbao. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.
La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|4
|Atlético de Madrid
|31
|16
|9
|4
|3
|13
|11
|Alavés
|18
|15
|5
|3
|7
|-2
Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas