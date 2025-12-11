Alavés vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga se jugará el próximo domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas.

Así llegan Alavés y Real Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Sociedad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Athletic Bilbao. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 4 Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 13 11 Alavés 18 15 5 3 7 -2

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Real Madrid, según país