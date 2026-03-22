La joya que marcó Luis Javier Suárez para la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Alverca: ¿cómo está la tabla de goleadores?

Este domingo, el delantero colombiano Luis Javier Suárez tuvo acción con el Sporting de Lisboa en la visita al Alverca, conjunto al que derrotaron por goleada 1-4.

El samario fue protagonista y marcó el segundo tanto de su equipo, luego de una jugada individual que terminó con un remate fuera desde fuera del área.

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El colombiano controló un pase profundo, enganchó y desde el costado izquierdo cruzó un potente remate, con pierna derecha, al palo contrario del arquero que, a pesar de intentarlo, no pudo hacer nada para evitar que su arco fuera vencido.

Con este tanto, Suárez acumula 24 tantos en 25 encuentros en el fútbol local y se encuentra en la cima de la tabla de goleadores, perseguido por Vangelis Pavlidis, del Benfica y quien ha conseguido 21 anotaciones en 27 apariciones.

En total, durante la temporada, Suárez acumula 33 goles, incluyendo los cinco que ha anotado en Champions League y los demás que ha marcado en las diferentes competiciones en las que ha participado.

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¿Quiénes marcaron los otros goles del Sporting?

El partido entre el Alverca y el Sporting tuvo un amplio dominio del conjunto visitante, el cual abrió el marcador al minuto 22 gracias al tanto de Pedro Goncalves, quien se reportó con doblete en esta ocasión.

Luego vino el tanto del colombiano Suárez y Geny Catamo, al minuto 68, que amplió la ventaja a 3-0; el descuento de los locales llegó el minuto 83 a través de Marezi, pero volvió a aparecer Goncalvez, al minuto 86, para poner la puntilla y sentenciar la goleada de Sporting.

En tabla de posiciones, el Porto sigue como líder con 70 puntos y un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco apariciones en la liga, similar al del Sporting, que es segundo, con 65 puntos y un partido menos; el tercero en la lista es el Benfica, que también tiene 65 unidades, pero con un partido más.

Llamado de Luis Javier Suárez a la Selección Colombia

Ahora, Luis Javier Suárez deberá viajar para unirse a la Selección Colombia para cumplir la doble fecha de amistosos en los que enfrentará a Croacia y Francia, duelos que le servirán al profesor Néstor Lorenzo para ir definiendo los futbolistas que estarán en el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Rafael Santos Borré, los delanteros llamados por Néstor Loenzo a Selección Colombia. Foto: Getty Images

Los convocados fueron: