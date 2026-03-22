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La joya que marcó Luis Javier Suárez para la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Alverca: ¿cómo está la tabla de goleadores?

Luis Suárez es el goleador del fútbol de Portugal con 24 anotaciones.

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Redacción Deportes
22 de marzo de 2026, 4:57 p. m.
Luis Javier Suárez celebra su gol antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez celebra su gol antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia. Foto: Sporting Club de Portugal

Este domingo, el delantero colombiano Luis Javier Suárez tuvo acción con el Sporting de Lisboa en la visita al Alverca, conjunto al que derrotaron por goleada 1-4.

El samario fue protagonista y marcó el segundo tanto de su equipo, luego de una jugada individual que terminó con un remate fuera desde fuera del área.

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El colombiano controló un pase profundo, enganchó y desde el costado izquierdo cruzó un potente remate, con pierna derecha, al palo contrario del arquero que, a pesar de intentarlo, no pudo hacer nada para evitar que su arco fuera vencido.

Con este tanto, Suárez acumula 24 tantos en 25 encuentros en el fútbol local y se encuentra en la cima de la tabla de goleadores, perseguido por Vangelis Pavlidis, del Benfica y quien ha conseguido 21 anotaciones en 27 apariciones.

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En total, durante la temporada, Suárez acumula 33 goles, incluyendo los cinco que ha anotado en Champions League y los demás que ha marcado en las diferentes competiciones en las que ha participado.

Tabla de goleadores en Portugal

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NombreClubPartidosGoles
1Luis SuárezSporting CP2524
2Vangelis PavlidisBenfica2721
3Yanis BegraouiEstoril2617
4Rodrigo ZalazarBraga2314
5Jesús RamírezC.D. Nacional2613

¿Quiénes marcaron los otros goles del Sporting?

El partido entre el Alverca y el Sporting tuvo un amplio dominio del conjunto visitante, el cual abrió el marcador al minuto 22 gracias al tanto de Pedro Goncalves, quien se reportó con doblete en esta ocasión.

Luego vino el tanto del colombiano Suárez y Geny Catamo, al minuto 68, que amplió la ventaja a 3-0; el descuento de los locales llegó el minuto 83 a través de Marezi, pero volvió a aparecer Goncalvez, al minuto 86, para poner la puntilla y sentenciar la goleada de Sporting.

En tabla de posiciones, el Porto sigue como líder con 70 puntos y un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco apariciones en la liga, similar al del Sporting, que es segundo, con 65 puntos y un partido menos; el tercero en la lista es el Benfica, que también tiene 65 unidades, pero con un partido más.

Llamado de Luis Javier Suárez a la Selección Colombia

Ahora, Luis Javier Suárez deberá viajar para unirse a la Selección Colombia para cumplir la doble fecha de amistosos en los que enfrentará a Croacia y Francia, duelos que le servirán al profesor Néstor Lorenzo para ir definiendo los futbolistas que estarán en el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Rafael Santos Borré, los delanteros llamados por Néstor Loenzo a Selección Colombia.
Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Rafael Santos Borré, los delanteros llamados por Néstor Loenzo a Selección Colombia. Foto: Getty Images

Los convocados fueron:

  1. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  2. Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  3. Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  8. Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  9. James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  10. Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  11. Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  12. Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  14. Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  15. Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  16. Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  17. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  18. Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  19. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  20. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  21. Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
  22. Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  23. Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  24. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  25. Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  26. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)