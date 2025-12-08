Suscribirse

Suspensiones de Luis Díaz en Bayern Múnich hicieron reaccionar a Kompany: tomó decisión final

La medida de Kompany alegra a Luis Díaz y hasta a su familia: no pasaba hace varios meses.

Redacción Deportes
8 de diciembre de 2025, 8:17 p. m.
Kompany tomó medida sobre Luis Díaz ante las suspensiones por Bundesliga y Champions.
Kompany tomó medida sobre Luis Díaz ante las suspensiones por Bundesliga y Champions. | Foto: Getty Images

Es de público conocimiento que Luis Díaz estará varias semanas fuera de las canchas en Bayern Múnich. Aún debe una fecha de suspensión en Champions, y como recibió amarilla en el último juego de Bundesliga, llegó a cinco en la temporada y por el torneo local también debe cumplir sanción.

Los partidos que se perderá Luis Díaz con Bayern Múnich son:

  • Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa (Champions) 9 de diciembre
  • Bayern Múnich vs. Mainz 05 (Bundesliga) 14 de diciembre

Esto hizo reaccionar a Vincent Kompany, entrenador del cuadro bávaro, que habló en rueda de prensa antes del partido contra Sporting Lisboa. Tomó una amigable medida sobre Luis Díaz, teniendo en cuenta las suspensiones que carga.

Vincent Kompany le dio vacaciones a Luis Díaz: “Tiene sentido que tenga días libres”

Kompany se explayó en entendimiento sobre Luis Díaz este lunes 8 de diciembre. Usó la rueda de prensa para resaltar que el colombiano no ha tenido vacaciones últimamente, y que los viajes entre selección y club hacen que merezca un descanso de cara a la Navidad.

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, dijo Kompany, en declaraciones recogidas por la cuenta de X Bayern & Germany (@iMiaSanMia).

Añadió: “Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”.

Luis Díaz ha jugado toda la temporada

Lo que menciona Kompany es cierto: Luis Díaz viene jugando durante toda la temporada, de corrido, y aportando en Bayern Múnich. El guajiro ha dicho presente en Supercopa de Alemania, Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.

Pero ahí no para la cosa. A principios de este 2025, Lucho jugó la mayoría de los partidos por Premier League con Liverpool, además de las otras competencias en Inglaterra. Eso sumado a las eliminatorias sudamericanas con Selección Colombia.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: Luis Diaz of Colombia reacts during the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. Jordan Bank/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Luis Díaz ha jugado varios partidos en el año, incluyendo la Selección Colombia, así que le darán descanso. | Foto: Getty Images via AFP

Mientras Lucho se toma un merecido descanso, tal como lo menciona su entrenador, Bayern Múnich buscará seguir arriba en Bundesliga y continuar peleando en la parte alta de Champions.

Vincent KompanyLuis DíazBayern Múnich

