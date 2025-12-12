¿Vuelve la dupla Luis Díaz - Salah? Veredicto oficial desde Bayern Múnich desata revuelo en Europa

El fútbol también es generoso y hasta los directivos de Bayern Múnich no pierden de vista aquella dupla de ensueño de Luis Díaz y Mohamed Salah en el Liverpool, cuando tocaron la gloria y llevaron al club rojo a ser considerado el mejor club de Inglaterra y uno de los mejores de Europa. Ambos jugadores marcaron una tendencia en la Premier League y protagonizaron magia y una sociedad que funcionaba a la perfección, antes de los rumores de mala relación entre ambos, que ya fue desmentido.

Luis Díaz solamente tiene palabras enormes para Mohamed Salah y le recuerda con cariño. El guajiro lo tiene muy presente por su gran condición humana y talento en la cancha, que se envuelve en un mar de disciplina que marcó a Lucho en el camerino de Liverpool. El fichaje desde Porto le cayó muy bien al guajiro y una de las razones es porque tuvo a uno de los grandes de la actualidad como compañero.

Se ayudaban el uno al otro, conformando desde las entrañas una dupla letal en la zona de ataque que daba soluciones a Jürgen Klopp y Arne Slot. Lucho fue protagonista de una gran época en la Premier League con Salah como gran escudero. Lo mismo diría el egipcio, con Lucho como hombre de confianza, con goles y asistencias.

Luis Díaz y Mohamed Salah en su paso por Liverpool. | Foto: Visionhaus/Getty Images

Todas estas cosas las entienden perfectamente en Bayern y el gran talento de Luis Díaz en Alemania abre una discusión en Liverpool tras su salida, el gasto multimillonario en otros jugadores que no han rendido igual al guajiro y los señalamientos buscando el gran culpable de la salida de Lucho hacia la Bundesliga. Los directivos se pronunciaron sobre Salah y dieron un veredicto definitivo.

Directivo de Bayern Múnich habló del fichaje de Salah

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, habló sobre la posibilidad y fue tajante al decir que por ahora no es posible tener a Mohamed Salah como refuerzo estrella en el club alemán. Es más, valoró el gran presente y las capacidades del canterano Lennart Karl, quien es tendencia top en la Bundesliga tras aprovechar las oportunidades en la titular ante las sanciones a Luis Díaz.

“Tenemos un talento excepcional en Lennart Karl. Poner a alguien por delante de él ahora no tendría ningún sentido. Creo que Salah y el Liverpool han tenido una trayectoria fantástica y afortunadamente, cómo se desarrollen las cosas entre ellos no es mi problema”, aclaró el director deportivo del Bayern.

Las declaraciones de Max caen en momentos turbulentos para el Bayern y Liverpool. En lo que tiene que ver con el equipo alemán, muchos especialistas de medios alemanes señalan que el club necesita estrellas top del mundo por los derechos de televisión y así poder competir en este segmento con España e Inglaterra. Una periodista de DAZN encendió el rumor que Salah podría volver a hacer dupla con Lucho en zona bávara.