Dura confesión de Joshua Kimmich tras ausencias de Luis Díaz: algo se quebró en el Bayern

El colombiano no jugó contra Arsenal, Sporting de Lisboa y Mainz, duelos que dejaron un saldo negativo para el cuerpo técnico de Vincent Kompany: solo consiguieron 4 puntos de 9 posibles.

Afortunadamente, el conjunto bávaro tiene ahorros suficientes para permanecer en la parte alta de la Bundesliga y pelear por el tiquete directo a octavos de final en la Champions League.

Pero cruzan los dedos para que Luis Díaz no vuelva a ser suspendido y esté disponible a partir de enero para todas las competencias que se vienen por delante.

Y es que Lucho es el segundo máximo goleador del Bayern esta temporada, solo por detrás de Harry Kane. El atacante inglés tiene a su favor que cobra todos los penales, algo que todavía no le ha tocado al oriundo de Barrancas.

Luis Díaz, salvador de Bayern Múnich ante St. Pauli | Foto: Getty Images

Kimmich confiesa el problema

Luis Díaz ofrece goles y también intensidad en la presión alta, factor que no han podido encontrar en otro jugador dentro de la plantilla actual.

Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich, confesó que han sentido un bajón de rendimiento en los últimos partidos, coincidiendo con las fechas de sanción que pagó Lucho en ambos frentes.

“Tengo la sensación de que ya no hemos sido capaces de decidir los partidos tan pronto. Sobre todo al principio de la temporada, solíamos tener una gran ventaja al descanso. Ahora no lo hemos conseguido tanto”, dijo Kimmich tras el empate agónico contra Mainz, en el que Luis Díaz no estuvo disponible.

El próximo sábado jugarán su último partido del año, ante el Heidenheim en condición de visitante, duelo en el que esperan dejar mejores sensaciones de lo que fue la semana pasada, aun con la victoria sobre Sporting después de haber estado abajo en el marcador.

“En el futuro, necesitamos jugar de forma que nos permita decidir los partidos antes”, agregó el mediocampista alemán. ”Si no decides los partidos, simplemente se quedan abiertos y en el fútbol todo es posible, ​​ya sea con una jugada a balón parado, un balón largo o un pase excelente (del rival)“.

Kompany hace autocrítica

Vincent Kompany también fue sincero sobre el desempeño del equipo en los últimos partidos y confesó que no se siente contento por la falta de efectividad en el arco contrario.

“Mainz aprovechó muy bien sus oportunidades, y nosotros cometimos errores. Tuvimos nuestras oportunidades y creamos muchas ocasiones claras, que no aprovechamos. Quiero ser objetivo. Si no hubiéramos creado ocasiones, habría sido malo. Si les hubiéramos dado muchas oportunidades, habría sido malo. Pero no fue así. Aun así, no marcamos suficientes goles y encajamos dos goles de más”, dijo.