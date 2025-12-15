Inesperada lesión agranda los problemas en el Bayern Múnich de Luis Díaz: hay comunicado oficial

Bayern Múnich empató contra Mainz (2-2) en la fecha 14 de la Bundesliga y cedió terreno en la tabla de posiciones de la Bundesliga, aunque terminará el año como líder.

Pero esa no fue la única mala noticia del domingo para el cuerpo técnico de Vincent Kompany: Manuel Neuer se lesionó y no estará disponible para el partido contra Heidenheim.

Neuer completó el partido contra Mainz con molestias y horas más tarde le realizaron exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, Bayern publicó un comunicado oficial informando sobre la situación de su arquero titular.

“FC Bayern tendrá que prescindir temporalmente de su capitán Manuel Neuer. El portero sufrió una rotura muscular en el isquiotibial derecho durante el partido de la Bundesliga del domingo en casa contra el 1. FSV Mainz 05. Este fue el resultado de una evaluación realizada por el departamento médico del FC Bayern", indica el parte médico.

¿Cuándo volverá Manuel Neuer?

De esta manera, Manuel Neuer queda descartado para el último partido del año y volverá a jugar con el Bayern Múnich hasta el próximo 11 de enero contra Wolfsburg.

Mientras tanto, las labores dentro del arco quedarán en manos del habitual suplente Jonas Urbig.

La baja de Neuer llega en un momento clave del Bayern, que está empezando a perder el brillo que tenía a principio de temporada y necesita de sus principales figuras para evitar la caída en un bache de resultados.

Afortunadamente, todo el plantel tendrá tiempo para recargar energías durante la navidad y volverá a los trabajos en la primera semana de enero.

Aunque Neuer no estará disponible para el duelo contra Heidenheim, el cuerpo técnico contará de nuevo con Luis Díaz después de haber pagado su fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas.

La reacción de Vincent Kompany

Vincent Kompany espera que el regreso del colombiano ayude a cerrar el año de la mejor manera posible, después de empatar contra el colero de la Bundesliga en condición de local.

“Felicitaciones al rival, fue un gran resultado para ellos. Pero, sinceramente, si analizamos el partido y las ocasiones que creamos, habríamos marcado tres o cuatro goles más cualquier otro día“, indicó el estratega belga.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: AP

Bayern estuvo por debajo en el marcador hasta el minuto 87, cuando Harry Kane convirtió de penal y decretó el empate a dos goles.