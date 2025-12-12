Luis Díaz jugará con futbolista élite en Bayern Múnich: cuesta 50 millones de euros serán dupla letal

En medio de las sanciones que vive Luis Díaz en Bayern Múnich, tanto en Bundesliga como en Champions, al colombiano le dieron vacaciones. Sin embargo, las noticias no paran y en medio de su descanso, se supo que el guajiro ahora compartirá en la cancha con un jugador de élite.

Se trata de Alphonso Davies, lateral izquierdo de 25 años que en el pasado mes de marzo se lesionó el ligamento cruzado anterior y fue baja en Bayern Múnich durante nueve meses. Su regreso fue el pasado 9 de diciembre, en el juego ante Sporting Lisboa por Champions.

Bayern Múnich hace oficial el regreso de Alphonso Davies a los terrenos de juego: jugará en la misma banda que Luis Díaz

El técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, le dio ingreso a Davies sobre los 88′ del juego contra Sporting Lisboa , sacando a Gnabry. Se perfila como firme candidato para hacerse con el puesto en la lateral izquierda.

Cabe recordar que Luis Díaz no ha podido jugar con el canadiense Alphonso Davies, considerado uno de los mejores del mundo en su posición, porque el guajiro arribó a Bayern Múnich a mediados de 2025. Por aquel entonces, Davies seguía lesionado.

“El dolor, las noches sin dormir, levantarte cada día con molestias… fue más duro mentalmente que físicamente (...) Podía quejarme o sonreír y luchar. Elegí lo segundo”, dijo Alphonso, tras su retorno, en diálogo con las redes oficiales de Bayern Múnich.

Por su importancia en el terreno de juego, y su corta edad, Davies ha sonado como posible refuerzo de varios equipos en pasados mercados de fichajes. Actualmente, tiene un costo de 50 millones de euros y es pieza clave en Bayern Múnich.

Alphonso Davies el día de su regreso con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Se espera que de a poco, Davies vuelva a retomar su ritmo habitual y aporte en el objetivo de Bayern Múnich de pelear por todo en Alemania, pero también por la Champions League.

¿Cuándo podrá jugar Luis Díaz con Alphonso Davies?

Cuando Kompany anunció que le iba a dar vacaciones a Luis Díaz, no reveló cuándo será su regreso. Sin embargo, la suspensión por Bundesliga (debido a que llegó a la quinta amarilla) se acaba 21 de diciembre. Ese día, los bávaros visitarán a Heidenheim por la competencia liguera.

Luis Díaz y Alphonso Davies pintan para ser una dupla letal en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images