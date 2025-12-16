Suscribirse

Le llegó compañero de lujo a Luis Díaz: Bayern Múnich anunció el regreso de un crack mundial

Vincent Kompany es el más contento con este refuerzo que podrá utilizar a partir de enero de 2026; todavía falta el alta médica.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 1:17 p. m.
München, Germany - November 29: München, Germany - November 29: Luis Díaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in München, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz celebrando un gol con el Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Bayern Múnich está de fiesta por el regreso de Jamal Musiala. Seis meses después de la grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes, saltó a la cancha del Säbener Straße y recibió la bienvenida de sus compañeros.

Musiala es una de las joyas del fútbol alemán y su valor en el mercado está por encima de los 140 millones de euros.

Contexto: Dura confesión de Joshua Kimmich tras ausencias de Luis Díaz: algo se quebró en el Bayern

Su retorno a las canchas es una gran noticia para Vincent Kompany, técnico del Bayern, que ahora tendrá como tarea armar el rompecabezas para que Musiala pueda encajar junto a Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

Aunque el volante de 22 años se ha desempeñado como extremo, su posición natural es la de enganche detrás del goleador. El jugador que corre riesgo de perder la titularidad es el canterano Lennart Karl, que venía siendo figura en los últimos partidos.

“164 días después de su grave lesión en el partido del Mundial de Clubes contra el París Saint-Germain, el jugador de 22 años regresó al césped el martes por la mañana y pudo volver a participar en parte del entrenamiento del FC Bayern”, reza el comunicado oficial.

Musiala participó en los trabajos de calentamiento y algunos ejercicios de pase. Luego de eso, hizo entrenamiento por separado bajo las órdenes del preparador físico.

Kompany ya dio detalles sobre la posible fecha de regreso a las canchas, aunque todo depende de recibir el alta médica y deportiva en los próximos días.

“Esperemos que pueda entrenar un poco antes de Navidad. Sería estupendo, tanto para el equipo como para él. Y luego, en enero, debería disputar sus primeros minutos de juego. Ese sería el plan ideal para nosotros”, declaró el estratega belga.

Musiala no es la única novedad reciente del departamento médico. El lateral Alphonso Davies volvió a jugar la semana pasada, luego de haber sufrido la ruptura del ligamento cruzado a principios de este año.

19 August 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Paulaner Lederhosen shoot at FC Bayern. Jamal Musiala takes part in the Paulaner Lederhosen shoot at FC Bayern Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jamal Musiala, volante ofensivo del Bayern Múnich. | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

Bayern Múnich se está preparando para el último partido del año, que será este sábado enfrentando a Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga.

Luego de eso, se irán a unas cortas vacaciones por el parón de fin de año y volverán a jugar hasta el 11 de enero recibiendo a Wolfsburg en el Allianz Arena.

La idea de Kompany y sus dirigidos es terminar el 2025 de la mejor manera, pues vienen de empatar contra Mainz en condición de local y cedieron terreno en la cima de la tabla de posiciones.

Bayern Múnich todavía no confirma si Luis Díaz estará disponible para el partido del sábado, pues ya cumplió la fecha de castigo por acumulación de amarillas. Sin embargo, no ha aparecido en las imágenes oficiales del entrenamiento y hay duda sobre el periodo de vacaciones que le concedió el cuerpo técnico.

