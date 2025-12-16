Le llegó compañero de lujo a Luis Díaz: Bayern Múnich anunció el regreso de un crack mundial

Bayern Múnich está de fiesta por el regreso de Jamal Musiala. Seis meses después de la grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes, saltó a la cancha del Säbener Straße y recibió la bienvenida de sus compañeros.

Musiala es una de las joyas del fútbol alemán y su valor en el mercado está por encima de los 140 millones de euros.

Su retorno a las canchas es una gran noticia para Vincent Kompany, técnico del Bayern, que ahora tendrá como tarea armar el rompecabezas para que Musiala pueda encajar junto a Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

Aunque el volante de 22 años se ha desempeñado como extremo, su posición natural es la de enganche detrás del goleador. El jugador que corre riesgo de perder la titularidad es el canterano Lennart Karl, que venía siendo figura en los últimos partidos.

“164 días después de su grave lesión en el partido del Mundial de Clubes contra el París Saint-Germain, el jugador de 22 años regresó al césped el martes por la mañana y pudo volver a participar en parte del entrenamiento del FC Bayern”, reza el comunicado oficial.

Musiala participó en los trabajos de calentamiento y algunos ejercicios de pase. Luego de eso, hizo entrenamiento por separado bajo las órdenes del preparador físico.

Kompany ya dio detalles sobre la posible fecha de regreso a las canchas, aunque todo depende de recibir el alta médica y deportiva en los próximos días.

“Esperemos que pueda entrenar un poco antes de Navidad. Sería estupendo, tanto para el equipo como para él. Y luego, en enero, debería disputar sus primeros minutos de juego. Ese sería el plan ideal para nosotros”, declaró el estratega belga.

Musiala no es la única novedad reciente del departamento médico. El lateral Alphonso Davies volvió a jugar la semana pasada, luego de haber sufrido la ruptura del ligamento cruzado a principios de este año.

Jamal Musiala, volante ofensivo del Bayern Múnich. | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

Bayern Múnich se está preparando para el último partido del año, que será este sábado enfrentando a Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga.

Luego de eso, se irán a unas cortas vacaciones por el parón de fin de año y volverán a jugar hasta el 11 de enero recibiendo a Wolfsburg en el Allianz Arena.

La idea de Kompany y sus dirigidos es terminar el 2025 de la mejor manera, pues vienen de empatar contra Mainz en condición de local y cedieron terreno en la cima de la tabla de posiciones.