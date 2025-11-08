¿Consecuencias para Luis Díaz en Bayern Múnich?: anuncio de retorno sacudiría su presente

El resultado de las pruebas médicas determinó que sufrió una luxación de tobillo y una fractura de peroné, lo que lo iba a sacar unos cuantos meses de las canchas.

Día fatídico en el que Jamal Musiala sufrió la lesión en el Mundial de Clubes | Foto: Getty Images

A pesar de que se pensaba que la lesión tardaría más, ya se le ha visto pisar grama y su regreso se daría antes de lo esperado.

Para Luis Díaz, esta vuelta a la acción de un compañero podría tener implicaciones directas en su continuidad con Bayern Múnich.

Al ser otro atacante al servicio del entrenador, el germano pondría en apuro a quien decide y lo haría elegir entre Díaz, Musiala, o alguno de los otros extremos que tiene a cargo.

Una voz más que autorizada habló al respecto. Se trata de Philipp Lahm, gloria de la selección de Alemania, así como también del conjunto de Múnich.

Este, en un artículo publicado en Die Zeit, dio su percepción sobre cómo el regreso de Jamal podría tener consecuencias para algunas figuras inamovibles ―actualmente― de Bayern.

Para el excapitán de su nación va a ser un panorama llamativo, lo que pase al estar el de 22 años nuevamente a disposición.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Philipp Lahm on Jamal Musiala's return from injury:



"It will be interesting when Musiala returns from injury. Bayern are currently stable without him, delivering outstanding performances. Right now, everything revolves around Kane, and he's repaying it with goals as… pic.twitter.com/Hum4gov50Z — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 6, 2025

“Será interesante cuando Jamal Musiala regrese recuperado. El equipo está bien formado sin su participación y está jugando de maravilla", escribió Lahm.

“En este momento, todo gira en torno a Kane, y él está recompensando la confianza depositada en ellos con goles”, exalta al ‘9′.

Aunque Lucho esté teniendo una campaña de ensueño, esta podría mermarse por la importancia que tiene para el club el joven talento de Alemania.

"Musiala es uno de los jugadores mejor pagados; su contrato se ha extendido hasta 2030. Es un gran talento, un jugador con un perfil propio y distintivo", destaca sobre lo que significa Jamal en Bayern.

“¿Lograrán integrarlo a su favor, o esto debilitará la claridad del Bayern? Como es bien sabido, un equipo solo tiene éxito si es más que la suma de sus partes”, cierra dejando abierto todo a la duda.

Musiala entra en la dinámica de Bayern

En su primer entrenamiento en la sede deportiva del Bayern, Jamal Musiala se mostró muy ilusionado por su regreso: “Para mí, fue fantástico volver al campo. Me sentí genial”.

Pensando en el futuro inmediato que le espera, el atacante comentó que deberá “acostumbrarme a correr de nuevo, ganar velocidad. Luego, empieza con el balón: regatear, pasar, disparar”.

Asimismo, parece decidido a no apresurar su recuperación, sino a darle a su cuerpo el tiempo necesario para hacerlo de la mejor manera: “Siempre es un proceso paso a paso; no hay que apresurarse”.

“Cuando regrese, quiero estar al cien por cien, a un buen nivel”, advirtió, mostrando su intención de competir por el puesto que actualmente ocupa Luis Díaz.