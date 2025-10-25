Luis Díaz atraviesa un momento más que brillante en Alemania junto al Bayern Múnich; club al que llegó proveniente de Liverpool de Inglaterra.

Su impacto en dicho plantel alemán fue inmediato. No necesitó de tiempos de adaptación, ni de ayudas extras. Él solo se ha hecho un lugar con goles y asistencias.

El colombiano arribó con la intención de ser también el reemplazante de un Jamal Musiala, quien se lesionó de gravedad durante el pasado Mundial de Clubes.

Jamal Musiala sale del campo tras su grave lesión con el Bayern Múnich | Foto: AP

Para el joven de 22 años, el reporte médico oficial dictaminó: “luxación de tobillo y una fractura de peroné”.

Dicho suceso se pensaba que le costaría un extenso tiempo a Musiala para su recuperación, mismo en el que Lucho se afianzaría como el único en el puesto.

Si bien si ya han pasado meses desde que el alemán cayó en desgracia, ahora ha vuelto a pisar los campos de entrenar del Bayern y se ha convertido en una amenaza para el cafetero.

Luis Díaz deberá resistir ante la vuelta de una competencia por el puesto en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Su aparición en la sede deportiva mete presión a Díaz, quien deberá seguir demostrando, de lo contrario, viviría un fuerte bajón en su continuidad.

Vincent Kompany ha hecho referencia en las últimas horas del avance que ha tenido la recuperación de la joya alemana.

“Vemos a Jamal todos los días, y su lenguaje corporal demuestra lo emocionado que está por el siguiente paso, por poder volver a la cancha. Pero todo es cuestión de paciencia”, precisó.

“Necesitamos a Jamal. Los primeros pasos son muy positivos. El plan era que regresara en enero. Pero con lesiones tan graves, las cosas siempre pueden cambiar”, completó diciendo.

Musiala celebra su regreso

En el primer entrenamiento de Jamal Musiala en la sede deportiva de Bayern, este se mostró más que esperanzado de volver: “Para mí, fue fantástico volver al campo. Me sentí genial”.

De cara al futuro cercano que sabe le espera, el atacante señaló que deberá nuevamente “acostumbrarme a correr de nuevo, ganar velocidad. Luego, empieza con el balón: regatear, pasar, disparar”.

💬 Jamal Musiala im Interview nach erster Laufeinheit 🏃💪 pic.twitter.com/FREvQIVbVf — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2025

A su vez, este pareciera querer no tener una recuperación rápida, sino darle tiempo a su cuerpo para lograrla de la mejor manera: “Siempre es un proceso paso a paso; no hay que apresurarse”.

“Cuando regrese, quiero estar al cien por cien, a un buen nivel”, avisa dando muestras de querer pelear por el lugar que hoy día le pertenece a Luis Díaz.

“Por eso nos estamos tomando nuestro tiempo”, completó de su proceso de rehabilitación.

Bayern goza al inicio de la temporada

Un extraordinario rendimiento vienen teniendo los dirigidos por Vincent Kompany, entre los que se encuentra el colombiano, Luis Díaz.

A lo largo de la presente campaña no saben lo que es perder; en Bundesliga vienen de triunfar ante Borussia Dortmund durante el clásico de Alemania.

Por Champions League a mitad de semana las cosas también les salieron de maravilla. Fue una goleada ante Brujas, de Bélgica, con marcador de 4-0.