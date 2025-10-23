Jürgen Klopp se descarga con Liverpool por salida de Luis Díaz: lanzó categórico rechazo

En los últimos días, Jürgen Klopp ha salido nuevamente para hablar de fútbol, exjugadores que tuvo y, por supuesto, del Liverpool.

Aquel cuadro inglés, que dirigió de manera exitosa durante un largo tiempo, en la actualidad pasa por una fuerte crisis de resultados en Premier y Champions League.

En parte, muchos critican la gestión durante el reciente mercado de pases, donde la directiva junto al entrenador, Arne Slot, prefirió gastar una alta suma, en lugar de renovar a talentos ya consolidados.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Por uno que han caído fuertes señalamientos es por Luis Díaz, quien salió de la escuadra roja con rumbo al Bayern Múnich.

Que Lucho en Alemania esté teniendo un rendimiento alto, a comparación de su reemplazo en suelo inglés, ha hecho pensar que fue un error dejarle ir.

Fue justamente de esto de lo que habló recientemente Klopp.

De acuerdo a unas declaraciones que se han viralizado, para el germano “Luis Díaz fue una gran perdida, si analizamos el juego del año pasado del Liverpool y como solían presionar”, sentenció.

Adicional a esto, el técnico, que llevó a Inglaterra al colombiano, considera que no existe uno como el guajiro en el plantel y tampoco que haga el trabajo que este hacía.

“Creo que puedo decir que él era el que mejor lo hacía de los tres delanteros, tiene en su juego tenacidad con el balón y hambre de recuperarlo para su equipo”, aseveró.

Jürgen Klopp y Luis Díaz compartieron durante su estancia en Liverpool | Foto: Captura a entrevista (Diary of the CEO) y Getty Images

Para Klopp lo aplicado que era Díaz Marulanda en función defensiva le venía sumamente bien al cuadro de Merseyside.

“Él aportó algo al Liverpool que ahora les falta, se sacrificaba en defensa”, rechazó sobre lo que se perdió con la salida del colombiano.

“Eso es lo que tienen que descubrir ahora: quien en ese ataque va a ceder un poco”, completó, dando a entender que deberá otro encargarse de esto.

“Se comerán sus palabras”

Sobre Florian Wirtz es que Klopp hizo dicho vaticinio. Al joven talento alemán le han fulminado por estar a la misma altura que Díaz durante su paso por Liverpool.

Steven Bartlett, periodista de Diary Of A CEO, tuvo en una charla exclusiva al exentrenador de los reds, Jürgen Klopp.

Por su cercanía con el fútbol alemán, el entrenador mantiene argumentos de peso para saber si quien llegó en lugar de Díaz podrá estar a la altura de Liverpool.

En la citada conversación, lanzó un aviso fuerte para los críticos de Florian: “Todos se comerán sus palabras si usan las palabras equivocadas con Wirtz”.

Y justo después de ello, sin extenderse mucho más, pero siendo certero, lo describió como “un talento increíble”.

Díaz marca y Wirtz le sale al paso

En la más reciente jornada de Champions League, tanto Bayern Múnich como Liverpool tuvieron acción ante sus respectivos rivales de la fecha 3.

Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Bayern Múnich vs. Club Brujas | Foto: Getty Images

El colombiano brilló junto a los suyos con una soberbia anotación desde fuera del área, que ayudó a la victoria de los alemanes por 4-0 ante Brujas.