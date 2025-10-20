Suscribirse

Jürgen Klopp habló de su regreso a los banquillos: reveló el equipo con el que firmaría

El técnico alemán se volvió tendencia luego de conceder una entrevista en Inglaterra y analizar la situación del Liverpool.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
Jurgen Klopp during the LFC Foundation Ball at Liverpool Anglican Cathedral. Picture date: Friday May 23, 2025. (Photo by Martin Rickett/PA Images via Getty Images)
Jürgen Klopp, extécnico de Liverpool | Foto: PA Images via Getty Images

Ahora más que nunca extrañan a Jürgen Klopp en el banquillo de Liverpool. Aunque Arne Slot fue campeón de la Premier League en la temporada pasada, su actualidad no es la mejor después de perder contra el Manchester United (1-2) en condición de local.

Justo después de esa derrota, Klopp concedió una entrevista para el podcast Diary of a CEO y abrió las puertas para un posible regreso al banquillo de Anfield.

“He dicho que nunca entrenaré a un equipo diferente en Inglaterra, lo que significa que si vuelvo, entonces será el Liverpool. Entonces sí, teóricamente es posible”, indicó.

Contexto: Jürgen Klopp explotó al hablar del reemplazo de Luis Díaz en Liverpool: se fue con todo

Aunque su cariño por los reds es enorme, por ahora se siente bien en su cargo como directivo del grupo Red Bull.

“Ni siquiera sé exactamente. Me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar ni extraño estar en la lluvia durante dos horas y media o tres. Tampoco pierdo tiempo en las ruedas de prensa tres veces por semana”, declaró.

Klopp en rueda de prensa previa al duelo con Atalanta por la UEL.
Jürgen Klopp en rueda de prensa. | Foto: AP

Klopp agradeció no haber estado en el banquillo de Liverpool cuando se dio la muerte de Diogo Jota, jugador al que pidió cuando lo deslumbró jugando para los Wolves.

“¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata del jugador, sino de la persona. Desde que llegó superó todas las expectativas como persona porque era muy inteligente y un compañero excepcional", recordó.

Para Jürgen no fue fácil asimilar esa noticia. “No puedo imaginarme el vestuario sin él. Todavía no puedo hablar de ello con normalidad. Fue un shock increíble para todos“, aseguró.

Contexto: Arne Slot la pasa mal en Liverpool y Luis Díaz es la razón: brava crítica sacude Inglaterra

La actualidad de Liverpool

Desde lejos ha visto el arranque de temporada de Liverpool y analiza lo que está sucediendo en este bache de resultados que los hizo caer a la tercera posición del campeonato, detrás de Manchester City y Arsenal.

Habló específicamente sobre los refuerzos, entre ellos el de Florian Wirtz, quien reemplazó a Luis Díaz por la banda izquierda. "Todos se comerán sus palabras si utilizan las palabras equivocadas con Florian Wirtz. Es un talento increíble“, apuntó.

“Isak es un delantero increíble, Ekitiké es un jugador increíble. Solo son jugadores ofensivos, pero es un gran equipo. Están mejorando y podría ser la plantilla perfecta”, aseguró.

Liverpool's Florian Wirtz looks on during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium in Liverpool, England, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Rui Vieira)
Florian Wirtz, volante ofensivo del Liverpool | Foto: AP

Liverpool gastó más de 500 millones de euros en el mercado de fichajes y hasta ahora no ha podido despegar.

Mohamed Salah no tiene el brillo de otras temporadas, sumado al nivel de piezas claves como Alexis Mac Allister y Virgil Van Dijk.

Esta semana enfrentarán a Eintracht Frankfurt en calidad de visitante por la fecha 3 de la Champions League y esperan regresar a la senda victoriosa para callar las críticas de la prensa británica.

En caso de perder, Arne Slot empezará a ver tambaleando su puesto y la junta directiva entraría a tomar medidas al respecto de la situación que atraviesan los vigentes campeones de la Premier League.

