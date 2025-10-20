Arne Slot la pasa mal en Liverpool y Luis Díaz es la razón: brava crítica sacude Inglaterra

Aunque en Liverpool tratan de dejar atrás la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich, los aficionados y la prensa no le perdonan a los reds haber dejado ir al colombiano, o al menos no haberle encontrado un reemplazo igual o mejor. Ahora le caen con todo al técnico del equipo, Arne Slot.

“(Gakpo) No es un titular cualquiera, es el hombre de Slot. Liverpool vendió a Luis Díaz, un extremo consolidado, y Gakpo es quien ha depositado la confianza para cubrir esa posición en la izquierda”, escribió el columnista Eddi Gibs, reconocido por seguir de cerca la información de Liverpool, en sus redes sociales.

Y, al respecto, sentenció: “(Gakpo) uega por delante de Wirtz, Chiesa, Ekitike y Rio Ngumoha. A pesar de haber sido vinculado con Fofana y Rodrygo durante todo el verano, Slot confió en su compatriota. Ese es el estándar con el que se le juzga. No solo ‘decente’, sino decisivo”.

Las palabras de Gibs llegan tras la derrota de Liverpool, en casa, contra Manchester United. El juego se llevó a cabo el pasado domingo, 20 de octubre, por la octava jornada de la Premier League. Se trató de una edición más del clásico inglés, que quedó en manos de los diablos rojos por 2-1.

Arne Slot dirigiendo a Liverpool en la derrota contra Manchester United. | Foto: AP

La lluvia de críticas al Liverpool, y a Slot, no paran. Hicieron un multimillonario mercado de pases en el pasado verano, mismo donde también vendieron a Luis Díaz al Bayern, pero las caras nuevas en el planteamiento de Arne no han dado los frutos esperados. En consecuencia, llevan cuatro derrotas consecutivas entre Premier League y Champions.

En contraste, Luis Díaz brilla con Bayern Múnich. Goles, asistencias y destacadas actuaciones dejan al colombiano como gran figura del cuadro bávaro, lo que hace que se sienta aún más su vacío en Liverpool y que los hinchas referencien ello constantemente.

“La cuestión no es que Gakpo fuera pésimo y Salah inocente, sino que Gakpo está consiguiendo titularidades y protección sin rendir al nivel que otros vendieron”, añadió Eddi Gibs en su escrito, que ya cuenta con más de 80 mil visualizaciones.

🟥 Seen some pushback on my criticism of Gakpo last night and my softer tone on Salah. Fair.



Let’s be honest: Gakpo should have had a hat-trick against United. He hit the post three times and scored, but he also drifted in and out of the game, lacked conviction in big moments… pic.twitter.com/Juq3mtwRoM — Eddie Gibbs (@eddiegibbs) October 20, 2025

Si Liverpool, que ganó la última Premier League con Luis Díaz como una de sus figuras, no mejora en los partidos venideros, las críticas podrían hacerse aún más fuerte. El elenco de Anfield está llamado a destacar nuevamente en Inglaterra, pero también a levantar la Champions League luego de siete años.

Luis Díaz jugando con Bayern Múnich en el último clásico ante Borussia Dortmund. Fue titular y figura. | Foto: DeFodi Images via Getty Images