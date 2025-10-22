Así reaccionó la prensa europea tras el golazo de Luis Díaz en Champions League: “Un escándalo”

Bayern Múnich sigue dando cátedra en Europa. Este miércoles vencieron a Club Brujas en la fecha 3 de la Champions League (4-0) y se treparon al segundo puesto de la tabla de posiciones.

Luis Díaz marcó uno de los goles, lanzando un potente remate de derecha que superó al arquero y pegó contra el horizontal antes de besar las redes.

Con este tanto, Lucho llegó a 7 goles en 12 partidos por todas las competencias y apunta a superar los números que hizo el año pasado defendiendo la camiseta del Liverpool.

El primero de muchos en Champions ⚽😏 pic.twitter.com/KmQ3rwhaFe — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 22, 2025

Medios europeos destacan a Luis Díaz

El golazo de Lucho trascendió las fronteras y fue elogiado por la prensa europea, que destaca su capacidad de adaptarse al fútbol alemán en tan poco tiempo.

El Diario AS calificó como “un escándalo” el nivel que atraviesa el Bayern Múnich. “Luis Díaz, también asistido por Laimer y con algo de ayuda de Jackers, hizo el tercero antes de pasar por vestuarios”, apuntó el medio español.

“La historia de la primera mitad se contó en el minuto 34. Luis Díaz derrochó magia en el Allianz Arena y, con un sensacional disparo desde fuera del área, marcó el gol de la noche”, apuntó A Bola en Portugal.

BILD, principal diario deportivo de Alemania, llenó su portal con fotos del guajiro. En el minuto a minuto destacó la potencia de su remate y dejó claro que es una pieza fundamental en el andamiaje ofensivo del Bayern.

“¡Sigue la fiesta en Múnich! Díaz y Laimer se complementan de maravilla por la banda izquierda y hacen una pared. El colombiano dispara alto y con fuerza contra la parte inferior del larguero, donde rebota hacia la red. El portero del Brujas, Jackers, no logra levantar los brazos a tiempo", escribieron.

Sporza, desde Bélgica, puso el ojo sobre la efectividad del Bayern. “Después de la media hora,ocurrió por tercera vez. Luis Díaz bombardeó a Jackers con un potente disparo (3-0). Justo antes del descanso, Kane vio cómo el cuarto se estrellaba en el larguero".

Kompany, feliz

Vincent Kompany ha creado una auténtica máquina de goles, ganándose el respeto de todo el continente.

En rueda de prensa aseguró que quieren mucho más. “Claro que hoy la actuación fue buena. Podríamos haber marcado más goles y mantuvimos la portería a cero. Fue un buen partido en casa. También vimos a muchos jugadores jóvenes. Lennart Karl demostró en un partido importante que puede ayudarnos, pero no me gusta exagerar. Si sigue así, tendrá su oportunidad durante toda la temporada”, avisó.