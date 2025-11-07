Luis Díaz ha sido mencionado en el transcurso de esta semana en muchas ocasiones. Su doblete y expulsión ante PSG lo hizo tendencia en Europa.

En vísperas de un nuevo juego de Bundesliga, que tendrá Bayern Múnich este sábado, quien habló del colombiano fue su entrenador, Vincent Kompany.

En rueda de prensa, el belga hizo referencia a la nómina que usará para el juego ante Unión Berlín. Allí, dio un adelanto de las posibles decisiones que tomará para el once titular de la fecha 10.

“Veremos quién juega mañana. La pregunta de siempre es: ‘¿Cuándo descansan los jugadores?’ Y cuando descansan, la pregunta es: ‘¿Por qué descansan?’”, contestó a los interrogantes de la prensa.

Vincent Kompany no confirmó la vuelta a la titular de Luis Díaz en Bundesliga. | Foto: Captura a X del @FCBayern y Getty Images

En el juego que se llevó a cabo en París, Díaz tan solo jugó 45 minutos. Todo el segundo tiempo tuvo descanso tras ver la tarjeta roja por la falta a Achraf Hakimi.

Haber estado solo un tiempo en dos compromisos, haría pensar que Kompany lo usará este sábado, pero eso se sabrá solo hasta una hora antes del partido cuando se oficialice el once inicial.

“Siempre estamos atentos a las señales que nos dan los jugadores, pero si son buenas, si se han recuperado bien, están en forma y listos para el próximo partido, entonces seguiremos con esa estrategia. Así que esperaremos a ver qué pasa mañana”, sentencia el entrenador sin adelantar nada.

En medio de esas declaraciones también dio cuenta de que su concepto sobre Lucho no ha cambiado a pesar de la roja que vio en Champions.

“Tenemos a Luis Díaz, que ha necesitado muy poco tiempo para recuperarse y siempre está en forma”, resaltó.

Sobre los compañeros de un tridente letal que montaron para esta temporada sumó: “Harry Kane y Michael Olise también: siempre están disponibles”.

Entre líneas se podría pensar que los tres delanteros estarán desde el arranque en el juego de este 8 de noviembre.

Luis Díaz forma un tridente temido junto a Kane y Olise. | Foto: Getty Images

Ya adentrado en el análisis del rival de turno, Kompany resaltó las bondades de un equipo que tiene uno de los mejores rendimientos como local en Alemania.

“La fortaleza del Union en casa es evidente. Son un equipo compacto, fuertes en la entrada, con jugadores rápidos, mucha experiencia, defienden los centros de maravilla y presionan el balón inmediatamente”, destacó el belga.

“Es similar al Colonia: tienen fortalezas parecidas como colectivo, son muy valientes y compactos. Y luego están los delanteros, que marcan muchos goles”, ponderó.

“Es una inercia de equipo, creen en sí mismos; eso es lo que los caracteriza. Además, como empataron contra nosotros el año pasado, llegarán con la máxima motivación. Sigue siendo un desafío apasionante, igual que el PSG. Tenemos que prepararnos mentalmente para ello”, palpitó sobre las horas previas al juego.