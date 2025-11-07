Prensa marroquí no suelta a Luis Díaz y lanza nuevo mensaje por entrada a Achraf Hakimi en Champions

Ha sido tema de conversación a lo largo de la presente semana la entrada de Luis Díaz a su colega, Achraf Hakimi, en Champions League.

En el mundo entero, se ha generado un debate sobre la responsabilidad o no del colombiano en la lesión que sufrió el marroquí.

Desde el país del que es originario el afectado, cayeron comentarios fuertes, algunos más de lo esperado, en contra de Lucho.

Luis Díaz en el momento justo de la lesión de Achraf Hakimi | Foto: AFP

En cabeza del periodista Said Amdaa, en dicha nación demostraron el malestar por lo que le sucedió a uno de los referentes de su selección.

Si bien había formas de expresar ello, el mencionado comunicador usó palabras intimidantes contra Díaz Marulanda: ¡Es un desastre! Luis Díaz, eres un criminal", escribió.

El comunicador no se guardó nada contra el jugador colombiano tras la lesión de Hakimi. | Foto: X Said Amdaa

“Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te voy a presionar hasta el final de tu carrera. Esto va en serio”, afirmó en la presente semana.

Esto fue tomado como un tipo de amenazas en contra del guajiro, lo que propició que Amdaa tuviese que volver a salir a hablar y, esta vez, pidiera excusas públicas.

Nuevo mensaje por entrada de Díaz

Esta vez, ante los micrófonos de BILD y con un tono distinto, el periodista se intentó retractar de las palabras contra Díaz.

“En Francia, usamos una expresión coloquial que dice algo así como: ‘Es un crimen no aprovechar esa oportunidad de gol’”, inició en su explicación a los términos que usó.

”Usé esta expresión al decir: ‘Luis Díaz es un criminal porque cometió esa falta’. No pretendía ser malicioso ni literal", dijo retractándose.

Sabiendo que había incurrido en un error, el comunicador marroquí decidió pedir perdón a quienes se hubieran sentido afectados por sus palabras.

“Entiendo que algunos aficionados del Bayern no lo interpretaron así. Si alguno se sintió irrespetado u ofendido por mis palabras, no tengo problema en disculparme”, aseveró.

Sobre una supuesta persecución al colombiano, este indicó: “Cuando dije que presionaría a Díaz durante el resto de su carrera, lo dije irónicamente, en sentido figurado”.

Luis Díaz es sacado del campo por rival del PSG tras su expulsión en Champions League | Foto: Getty Images

“Era mi manera de expresar mi tristeza por la lesión de Hakimi”, justicó a todo lo que emitió.

Ya luego sus comentarios tuvieron un cierre en el que se centró netamente en hablar de la importancia de Achraf para Marruecos.

“Como periodista marroquí, sé lo importante que es Hakimi para nuestra selección, sobre todo con la Copa Africana de Naciones a la vuelta de la esquina”, puntualizó.

“Ahora podríamos tener que prescindir de nuestro mejor jugador, en una competición que Marruecos no gana desde 1976. Eso es lo que quería destacar: la tristeza y la pérdida deportiva que este incidente representa para todo el país”, finalizó.

Díaz mandó mensaje a Hakimi

A pesar de que Lucho tuviera muchos defensores en la acción polémica, este no pasó por alto dejar un mensaje para su colega del PSG.