Nada que pasa la página de lo que fue la expulsión de Luis Díaz durante la presente semana en Champions League, ante PSG.

Dos días después del hecho que puso al colombiano en el ojo del huracán, las reacciones de personalidades ligadas a los clubes en cuestión siguen apareciendo.

Uno de los últimos pronunciamientos fue el del exjugador del Bayern Múnich, Toni Kroos, quien dio su veredicto sobre la acción en su pódcast, Einfach mal Luppen.

Luis Díaz en el momento justo de la lesión de Achraf Hakimi | Foto: AFP

Para el volante, que pasó por la Selección de Alemania y también por el Real Madrid, el actuar de Lucho no daba para ser expulsado en el Parque de los Príncipes.

“Para mí está claro: no es roja. Dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada”, aseveró ante los micrófonos.

Según este, de haberse dado de otra forma la situación, el árbitro habría pasado por alto juzgar así al colombiano: “Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”.

Como crítica, el exvolante germano hizo un llamado para que “en situaciones como estas, el árbitro debe juzgar la acción en sí, no las consecuencias”.

Adicional a ello, Kroos juzgó lo que fue el partido. Su perspectiva apuntó a que “el Bayern fue claramente superior y pudo irse 3-0 o 4-0 al descanso”.

Completó su concepto al aseverar que jugar con los equipos completos en la segunda mitad no habría cambiado el rumbo del juego: “No creo que el PSG le hubiese creado peligro con once contra once”.

Así las cosas, Díaz sigue siendo mencionado por grandes figuras del fútbol internacional, que han mostrado su apoyo al atacante guajiro.

Para el cafetero solo le queda esperar si la sanción impuesta por la UEFA será de una fecha o si los encargados de impartir justicia deciden ampliarla a más de una jornada de Champions.

Bundesliga, para no perder ritmo

Tras haber jugado solo 45 minutos de la victoria de su club en París, el colombiano buscará mantener el ritmo en la Bundesliga.

El atacante llega con el pecho inflado tras marcar doblete en la competencia europea y ahora espera seguir con esa racha frente al Union Berlin, el próximo sábado, 8 de noviembre.

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG. AFP. | Foto: DPPI via AFP

El compromiso que se disputará desde las 9:30 a. m., es válido por la fecha 10. Como visitante, Díaz y los suyos buscarán mantener el puntaje perfecto que acumulan.

Hasta la jornada 9, el único cuadro con la totalidad de los puntos sumados ha sido el Bayern Múnich. El equipo acumula un total de 27 puntos, con 33 goles a favor y solo 4 en contra.

Del nacido en Barrancas, La Guajira, hay que destacar que su aporte a las anotaciones del Bayern ha sido alto: en cinco oportunidades ha marcado y en cuatro ha asistido.