Capitán del PSG mandó un mensaje a Luis Díaz por el golpe que le dio a Hakimi en la Champions y lo lesionó

Jornada agridulce para Luis Díaz en la Champions League. Luego de tocar el cielo en Europa y ganarse las miradas del mundo con dos goles, Marruecos, hinchas del PSG y el planeta fútbol no dejan de mencionar a Lucho por el golpe a Achraf Hakimi en uno de sus tobillos y que se teme todo lo peor.

El lateral marroquí está en la fila para ser uno de los mejores del mundo en su posición, pero el golpe que recibió en la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League le frena su recorrido en las grandes ligas de Europa. Achraf Hakimi tuvo que salir con ayuda, ya que no podía caminar y el PSG tiene las alarmas encendidas.

Le pire cauchemar possible pour le Maroc… Achraf Hakimi sort sur blessure. Il ne peut même pas aller dans le vestiaire sur ses 2 jambes. C’EST UN DÉSASTRE. 😰



Luis Diaz, tu es un criminel. pic.twitter.com/X2htqWvjzv — Said Amdaa (@SaidAmdaa) November 4, 2025

Todo sucedió en la reposición en el primer tiempo cuando Luis Díaz se vio superado en la marca por Hakimi. El marroquí encendió el turbo, Lucho no tuvo de otra que mandar toda su fuerza y la plancha dejó al africano en el suelo y con fuerte dolor. Se cree que tendrá varias semanas de baja y PSG piensa en su reemplazo. Mientras, el guajiro vio la tarjeta roja directa tras la revisión del VAR.

Las reacciones no se hicieron esperar y por supuesto que una voz autorizada en el PSG es el capitán Marquinhos. El defensa brasileño se refirió a su compañero de equipo y también recordó a Luis Díaz. Usó palabras como “chico maloso”. Juzguen ustedes.

El mensaje del capitán del PSG a Luis Díaz tras el golpe a Hakimi

Marquinhos jugó los 90 minutos e hizo dupla con la revelación ecuatoriana Willian Pacho. Eso no fue suficiente para apagar la magia de Luis Díaz en el frente de ataque y firmó el doblete que dio por ganador al Bayern Múnich en París. El central brasileño dejó unas palabras en zona mixta y se refirió puntualmente al golpe de Lucho sobre Hakimi.

El brasileño Marquinhos durante un partido del PSG en la Champíons League. | Foto: Getty Images via AFP

“En la intensidad que tiene el partido a veces te pasas un poco por cuestión de segundos y centímetros y acabas lesionando a un adversario, está ahí el árbitro para eso. Un pecado porque tenemos que ver cómo va a estar Hakimi, puede ser que tenga que estar un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabíamos que ha intentado jugar el balón, pero le pasó un poco", dijo Marquinhos ante los medios.

La sanción que recibirá Luis Díaz tras la roja directa por el golpe a Hakimi

Además de las reacciones, Luis Díaz se verá seriamente sancionado por el Comité Disciplinario de la UEFA luego del golpe a Hakimi en París. Según el artículo 43, por la roja directa, el jugador se perderá mínimo una fecha en la Champions League.