Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

En el Emirates Stadium de Londres se dieron cita Arsenal y Liverpool, este jueves 8 de enero, por la fecha 21 de la Premier League 2025-2026. Era un duelo clave, donde los gunners querían alejarse aún más en la parte alta de la tabla, y los reds esperaban sumar para asegurar los puestos europeos.

Al final, fue un 0-0 que no estaba en los planes de muchos. Con ese empate se acabó la jornada 21 de la competencia y la tabla de posiciones empieza a sonar en otros equipos como Manchester City y Aston Villa.

Tabla de posiciones en Premier League

Arsenal sigue siendo líder con 49 puntos, seguido por Manchester City que tiene 43. El top 3 lo cierra Aston Villa con las mismas unidades del equipo ciudadano, por lo que la pelea de cara al segundo lugar está reñida.

La diferencia entre Arsenal y sus dos perseguidores es de seis puntos, algo que tranquiliza por completo a Mikel Arteta en pleno ecuador de la Premier League.

Liverpool es cuarto con 35 puntos, bastante lejano de los primeros puestos. Parece que, por ahora, el campeón defensor sigue con buena racha pero pelea por Europa de cara al curso 2026-2027.

El contraste está en la parte baja de la tabla, donde West Ham, Burnley y Wolves son los tres coleros y los que, de momento, se irían al descenso de cara a la siguiente temporada. Wolverhampton es el más perjudicado, pues asoma último y suma apenas siete unidades.

¿Cuándo es el próximo partido de Arsenal?

Luego de empatar con Liverpool en casa, los gunners volverán a jugar el domingo, 11 de enero, en su visita a Portsmouth por la tercera ronda de la FA Cup. Esperan dar un golde de autoridad de uno de los torneos más importantes de Inglaterra.

Arsenal continúa vivo en todas las competencias que disputa. Foto: AP

Además, Arsenal también es líder en la tabla de posiciones de la Champions League. Pinta como una temporada importante para Arteta y sus dirigidos.

¿Cuándo es el próximo partido de Liverpool?

Los reds vuelven a Anfield y allí recibirán a Barnsley por la tercera ronda de la FA Cup. Será el lunes, 12 de enero, a partir de las 2:45 p.m. (hora colombiana).

Liverpool quiere seguir enderezando el camino en todos los torneos que disputa. Foto: AP

Arne Slot y sus jugadores han tenido que recomponer el camino, pues el arranque de esta temporada no fue positivo y eso obligó a que Liverpool replanteara varios aspectos. Parece que la racha se mantiene, aunque el título en Premier se divisa lejano. Sigue vivo en Champions.