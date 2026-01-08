Deportes

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Fue un empate en Londres, y aunque Arsenal se aleja, pudo sacarle más puntos de ventaja al Manchester City. La diferencia es de seis y la ilusión gunner crece.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
8 de enero de 2026, 10:11 p. m.
Así quedó la tabla de posiciones, en Premier League, tras el Arsenal vs. Liverpool.
Así quedó la tabla de posiciones, en Premier League, tras el Arsenal vs. Liverpool. Foto: AP

En el Emirates Stadium de Londres se dieron cita Arsenal y Liverpool, este jueves 8 de enero, por la fecha 21 de la Premier League 2025-2026. Era un duelo clave, donde los gunners querían alejarse aún más en la parte alta de la tabla, y los reds esperaban sumar para asegurar los puestos europeos.

Al final, fue un 0-0 que no estaba en los planes de muchos. Con ese empate se acabó la jornada 21 de la competencia y la tabla de posiciones empieza a sonar en otros equipos como Manchester City y Aston Villa.

Tabla de posiciones en Premier League

Arsenal sigue siendo líder con 49 puntos, seguido por Manchester City que tiene 43. El top 3 lo cierra Aston Villa con las mismas unidades del equipo ciudadano, por lo que la pelea de cara al segundo lugar está reñida.

La diferencia entre Arsenal y sus dos perseguidores es de seis puntos, algo que tranquiliza por completo a Mikel Arteta en pleno ecuador de la Premier League.

Deportes

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Deportes

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Deportes

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Deportes

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Deportes

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Deportes

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Deportes

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League ante una fecha crucial: juega Arsenal vs. Liverpool

Deportes

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

Deportes

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Liverpool es cuarto con 35 puntos, bastante lejano de los primeros puestos. Parece que, por ahora, el campeón defensor sigue con buena racha pero pelea por Europa de cara al curso 2026-2027.

El contraste está en la parte baja de la tabla, donde West Ham, Burnley y Wolves son los tres coleros y los que, de momento, se irían al descenso de cara a la siguiente temporada. Wolverhampton es el más perjudicado, pues asoma último y suma apenas siete unidades.

¿Cuándo es el próximo partido de Arsenal?

Luego de empatar con Liverpool en casa, los gunners volverán a jugar el domingo, 11 de enero, en su visita a Portsmouth por la tercera ronda de la FA Cup. Esperan dar un golde de autoridad de uno de los torneos más importantes de Inglaterra.

Arsenal continúa vivo en todas las competencias que disputa.
Arsenal continúa vivo en todas las competencias que disputa. Foto: AP

Además, Arsenal también es líder en la tabla de posiciones de la Champions League. Pinta como una temporada importante para Arteta y sus dirigidos.

¿Cuándo es el próximo partido de Liverpool?

Los reds vuelven a Anfield y allí recibirán a Barnsley por la tercera ronda de la FA Cup. Será el lunes, 12 de enero, a partir de las 2:45 p.m. (hora colombiana).

Liverpool quiere seguir enderezando el camino en todos los torneos que disputa.
Liverpool quiere seguir enderezando el camino en todos los torneos que disputa. Foto: AP

Arne Slot y sus jugadores han tenido que recomponer el camino, pues el arranque de esta temporada no fue positivo y eso obligó a que Liverpool replanteara varios aspectos. Parece que la racha se mantiene, aunque el título en Premier se divisa lejano. Sigue vivo en Champions.

Más de Deportes

David Ospina, el portero de Atlético Nacional al que le llegó joven competencia en el arco.

Atlético Nacional anuncia dos refuerzos de lujo: portero para competirle a Ospina y joya desde liga extranjera

PSG celebrando el título de campeón de la Supercopa de Francia sobre Olympique de Marsella.

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Así quedó la tabla de posiciones, en Premier League, tras el Arsenal vs. Liverpool.

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Reencuentro de Falcao con el plantel de Millonarios 2026.

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Independiente Medellín se refuerza para 2026 con experimentado que era de Junior

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Real Madrid ganó por un resultado corto al Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2026

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Federico Valverde marcó un golazo en el partido de Real Madrid contra Atlético en la Supercopa.

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Enrique Camacho junto a Falcao García. Millonarios confirma otra salida para 2026

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Atlético Nacional busca delantero para ponerle fin a su mercado de fichajes.

Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

Noticias Destacadas