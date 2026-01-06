Con el mismo nivel alto que terminó Luis Díaz el año pasado, este martes ha empezado el guajiro su 2026. Al colombiano le bastaron par minutos en Bayern Múnich para dar doblete de asistencias en la abultada victoria de los suyos frente al Leipzig.

Fue en el marco del primer juego (amistoso) de los dirigidos por Vincent Kompany, que Lucho se hizo tendencia por varias de las maniobras en el tiempo que le permitió su DT. Si bien no anotó, los pases gol fueron suficientes para llevarse aplausos de sus compañeros.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, en el amistoso contra RB Salzburg. Foto: Getty Images // Captura FC Bayern

Serge Gnabry fue quien se le vio en una de las repeticiones elogiar lo hecho por Díaz Marulanda. Y es que no era para menos después de dejar regados varios rivales, entre esos al arquero al que dejó tendido en suelo donde no pudo evitar el desenlace de la jugada.

Con colaboración de Lennart Karl, ambos talentosos fueron tejiendo una acción que terminó con la definición de otro del Bayern. Aunque no fue culminada por el colombiano, la mayor parte de la acción sí fue ejecutada por este, hasta el pase englobado que terminó por impactar con la cabeza Karl.

Dicho gol fue el cuarto de la faena que tuvo el conjunto alemán, misma que terminó con resultado de 0-5. Este duelo es preparatorio para lo que será el regreso de la Bundesliga, donde Bayern tendrá acción el próximo 11 de enero, cuando reciba a Wolfsburg.

Más asistencias magistrales de Díaz

Lucho ha crecido en todos los aspectos del juego durante su estancia en Alemania. Además de anotar ya más a menudo, también se le ha visto crecer en estadísticas como lo son asistencias.

Corridos seis días del año, el guajiro ya pudo dar dos. La otra, que puso ante el rival de turno de este martes, fue aún mejor que la primera y sirvió para la anotación de Tom Bischof.

Al 90+2′ Díaz maniobró al borde del área. Allí se quedó sin posibilidades para seguir con la jugada, pero se inventó un globito para dejar frente al arco a su compañero, al que solo le quedaba por marcar y lo hizo poniendo así el 0-5 final.

Por dicha actuación durante la segunda mitad, la calificación que recibió el colombiano fue de 8.3 puntos. El 100% de sus regates, así como el 91% de sus pases fueron otros de los datos que lo catapultaron a ser una de las figuras del primer duelo de 2026.

En estado de gracia para la vuelta

A la vuelta de la esquina ya está la Bundesliga, donde a Bayern Múnich y Díaz les esperan tres partidos entre domingo, miércoles y sábado próximo. Los rivales en cuestión serán Wolfsburg (11 de enero), Colonia (14 de enero) y (17 de enero).

Luis Díaz, delantero de Bayern Múnich, afrontará apretado calendario en enero de 2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Tras esa seguidilla de partidos, también tendrán que responder a la Champions League. Ante Unión St. Gilloise les corresponde jugar lo que será la fecha 7 del certamen más importante de clubes en Europa.

Haber iniciado el 2026 con la gran participación que tuvo, le permite a Díaz sentirse en pleno estadio de gracia para rematar la temporada, a la par de preparar el Mundial con Colombia.