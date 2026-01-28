La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

El técnico del PSV de Países Bajos, Peter Bosz, reaccionó tras la eliminación en Champions League a manos de Bayern Múnich, que se vio sorprendido por el bloque que por poco le hace pasar vergüenzas en Europa. El club alemán ganó de forma agónica tras la anotación de Harry Kane sobre el minuto 84.

Fueron tres puntos más para el Bayern Múnich, que le permiten ser segundo en la tabla de la fase liga con 21 puntos y siete partidos ganados, pero tuvo que sufrir más de la cuenta para anotar el gol de la ventaja tras la asistencia de Luis Díaz. Peter Bosz intentó la épica y por poco logra el punto que lo hubiera metido a los playoffs.

Hasta el minuto 84, el partido estaba 1-1 y por supuesto que el empate sabía a derrota en el Bayern Múnich de Luis Díaz. PSV arriesgó más de la cuenta; estaba logrando el punto salvador que lo colocaba en el repechaje, pero dio ventajas en la zona defensiva en el final, donde Lucho pasó la cuenta de cobro y salvó al gigante alemán del desastre europeo.

Peter Bosz durante el partido PSV vs. Bayern Múnich. Foto: ANP via Getty Images

El marroquí Ismael Saibari, recordado por la guerra que le dedicó al portero suplente de Senegal en la final de la Copa África, cuando le alcanzaba la toalla a su colega para evitar el sueño de título de la Selección Marruecos, marcó un gol al minuto 76 que complicó al Bayern Múnich en suelo neerlandés. Era el 1-1 después de que Jamal Musiala abriera el marcador sobre el 58′ con potente remate.

La reacción de Peter Bosz tras la asistencia de Luis Díaz y el gol de Kane que lo eliminó

Tras el 2-1 final, Peter Bosz atendió medios locales de Países Bajos y se destacó por dos cosas, los elogios para el Bayern Múnich tras la victoria y el aplauso para sus jugadores, que lo dieron todo, lo intentaron y estuvieron cerca de tumbar a un potencia europea. Lejos de verse frustrado, estuvo satisfecho por lo visto en el Philips Stadion.

“Antes que nada, se ve la decepción, se ve en todos, pero todos están muy tranquilos. Sentíamos que hoy nos esperaba algo más. En otros partidos, se podría haber criticado al equipo, pero hoy no. Jugamos fantásticamente contra un equipo de primer nivel. Jugamos bien. Creo que no estuvimos muy por detrás de ellos, solo en los momentos decisivos”, dijo Bosz tras los 90 minutos ante el Bayern.

#Deportes | Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoriahttps://t.co/hnUa23YY9U — Revista Semana (@RevistaSemana) January 28, 2026

“Es una pena, estás tan cerca. Solo he felicitado a los chicos. Así es como se juegan los partidos, así es como la gente quiere ver el fútbol. Tenemos que aprender de esto. No podría haberles pedido más a los chicos hoy. Este fue un partido de primerísimo nivel. Este fue el partido en el que tuvimos que esforzarnos más", agregó tras la asistencia y el gol de Kane que lo condenó al puesto 28° en la tabla. El empate le hubiera colocado en zona de repechaje.

De esta manera, PSV se concentra en el torneo local donde domina a placer. En la Eridivisie su ventaja es bastante amplia, pues es líder con 53 puntos y el Feyenoord le sigue con 39 unidades en 20 fechas jugadas. Bayern, por su parte, también es el gran dominador en la Bundesliga y su prioridad esta campaña es obtener la Champions.