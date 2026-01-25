Luis Díaz sufrió su primera derrota con el Bayern Múnich. Aunque el conjunto bávaro ya había perdido esta temporada —contra Arsenal en Champions League—, ese día el guajiro estaba fuera de convocatoria por sanción.

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Augsburgo sacó petróleo de su visita al Allianz Arena y desnudó las debilidades del conjunto dirigido por Vincent Kompany, quien tuvo que improvisar a raíz de lesiones y un virus que ronda por los pasillos del club.

La prensa alemana no fue benevolente con los jugadores del Bayern y, en el caso especial de Luis Díaz, tuvieron comentarios en tono de crítica por su desempeño en el partido del sábado.

Luis Díaz reacciona a la derrota contra FC Augsburgo en la Bundesliga. Foto: AFP

El diario BILD le dio una calificación de 4 puntos, siendo uno de los peores del partido según su concepto. “Gran ocasión en el minuto 26, mano a mano con Dahmen, pero el portero del FCA despejó a córner. Realizó algunos buenos centros, pero le faltó precisión de cara al gol”, apuntó el medio alemán.

Sky Sports también cuestionó la definició de Lucho en la más clara que tuvo. “El Bayern no logró ampliar su ventaja enseguida: Lennart Karl (minuto 25), con una volea potente, y Luis Díaz (minuto 26), con disparos desde posiciones prometedoras, fallaron”, apunta el medio.

La página oficial de la Bundesliga, escribió: “El Bayern presionó para conseguir el segundo gol, con Luis Díaz particularmente activo por la banda izquierda, obligando a Dahmen a una salvada en el minuto 26“.

Bajas calificaciones

Las aplicaciones especializadas tampoco le dieron una buena calificación a Luis Díaz:

Para 365 Scores hizo un partido de 6.6 puntos (sobre 10) y su promedio de goles esperados apenas llegó a 0.15.

SofaScore estuvo de acuerdo y le dio una calificación de 6.7 puntos (sobre 10). Además desglosaron que tuvo una efectividad del 85 % en los pases (37/45).

estuvo de acuerdo y le dio una calificación de 6.7 puntos (sobre 10). Además desglosaron que tuvo una efectividad del 85 % en los pases (37/45). BeSoccer fue un poco más duro y le dio una calificación de 5 puntos (sobre 10). Para esa aplicación el rendimiento de todos los jugadores fue malo, a excepción del japonés Hiroki Ito.

Kimmich hace llamado de atención

En la interna del Bayern Múnich también hubo autocrítica. Joshua Kimmich habló como capitán y le hizo un llamado de atención al resto de sus compañeros.

“El Augsburgo no nos ha superado, pero una victoria por nuestra parte tampoco habría sido merecida. Nos ha faltado un poco de hambre, no estuvimos tan frescos y no encontramos un juego constante durante los 90 minutos”, declaró ante la prensa.

Kimmich considera que “la derrota nos va a tener ocupados unos días, sobre todo por la forma en que se produjo. No es que no tuviéramos ocasiones, sino que no alcanzamos nuestro mejor nivel. Lo importante es cómo reaccionamos y eso es lo que espero con ilusión”.