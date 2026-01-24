Deportes

Luis Javier Suárez está imparable: nuevo doblete del colombiano en la Liga de Portugal

El delantero marcó en la victoria del Sporting ante el Arouca.

25 de enero de 2026
El delantero marcó en la victoria del Sporting ante el Arouca. Foto de archivo.
El delantero colombiano Luis Javier Suárez marcó un nuevo doblete en la victoria de su equipo, el Sporting Lisboa, 2-1 ante el Arouca por una nueva fecha de la Liga de Portugal.

El goleador abrió el marcador (35′) de un potente disparo a un servicio del uruguayo Maximiliano Araújo.

Ya en los últimos segundos (90+5′), cuando el cuadro local daba por bueno el empate, Suárez sorprendió con un potente cabezazo a un centro de Geny Catamo.

El atacante colombiano llegó a 17 goles y cinco asistencias en 19 partidos disputados en la Liga de Portugal, igualando al delantero del Benfica Vangelis Pavladis en la cima de la tabla de goleo.

El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, celebra el primer gol del partido de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Sporting CP y el Paris Saint Germain en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 20 de enero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
“Fue un partido muy duro y complicado (ante) un rival muy difícil, pero creo que el héroe fue realmente todo el equipo, porque luchamos hasta el último minuto y conseguimos el gol. Al final, pero lo conseguimos”, dijo a la televisión portuguesa tras el encuentro.

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Suárez repitió como titular y disputó el partido completo. También vieron acción el uruguayo Maximiliano Araújo y los brasileños Alisson Santos, Luis Guilherme y Matheus Reis, quien disputó 80 minutos y acabó viendo la tarjeta roja por discutir con el cuerpo arbitral.

Por el cuadro local gozaron de minutos los uruguayos Ignacio de Arruabarrena, Alfonso Trezza y Matías Rocha.

El Sporting de Lisboa llegó a 15 partidos en el campeonato luso sin conocer la derrota, manteniéndose en la segunda posición de la tabla con 48 unidades.

Él es Camilo Durán: primer gol colombiano en la Champions League 2025/26

- Resultados de la 19ª jornada de la liga portuguesa:

- Viernes:

Casa Pia 3 Souza (9), Larrazabal (50), Osundina (65)

AVS 3 Nenê (75 penal, 90 penal), Neiva (90+9)

- Sábado:

Moreirense 1 Maracás (87)

Santa Clara 0

Arouca 1 Barbero (49)

Sporting de Lisboa 2 Luis Suárez (35, 90+6)

Estoril 4 Begraoui (29, 78), Marqués (56, 65)

Vitoria de Guimarães 2 Amorim Silva (27), Mitrovic (34)

- Domingo:

Nacional-Rio Ave

Benfica-Estrela da Amadora

FC Famalicão- Tondela

Sporting de Braga-FC Alverca

- Lunes:

Oporto- Gil Vicente

Clasificación

1. Oporto 52

2. Sporting de Lisboa 48

3. Benfica 42

4. Gil Vicente 31

5. Sporting de Braga 30

6. Moreirense 30

7. FC Famalicão 26

8. Estoril 26

9. Vitoria de Guimarães 25

10. FC Alverca 23

11. Rio Ave 20

12. Estrela da Amadora 19

13. Arouca 17

14. Santa Clara 17

15. Nacional 17

16. Casa Pia 15

17. Tondela 12

18. AVS 5

*Con información de AFP

