Al banco irá Luis Díaz este sábado, 31 de enero, en medio de lo que será la fecha 20 de la Bundesliga. Vincent Kompany, entrenador, ha decidido que el guajiro no sea de la partida en el duelo que enfrenta como visitante Bayern Múnich ante Hamburgo.

Dicha decisión toma por sorpresa a Colombia, pues sí permanecen en la delantera los habituales titulares del tridente ofensivo, como lo son Harry Kane y Michael Olisé.

Se desconoce la razón que haya tenido el DT para tomar por primera vez en 2026 esta determinación con una de las piezas que parecía ser inamovible en el esquema titular.

Posibles razones a la borrada de Luis Díaz

Decisión técnica: No es extraño que Kompany tome decisiones sobre su plantilla, dependiendo del rival que tenga enfrente. En esta oportunidad pudo considerar que las características de otro le venían mejor al planteamiento para el juego de la fecha 20.

No es extraño que Kompany tome decisiones sobre su plantilla, dependiendo del rival que tenga enfrente. En esta oportunidad pudo considerar que las características de otro le venían mejor al planteamiento para el juego de la fecha 20. Manejo de cargas en el plantel: Sin reporte de lesión, o molestia, también podría pensarse que el belga busque que Díaz Marulanda tenga ciertos tramos de partidos de descanso para no sobrecargar su cuerpo. Al término del año anterior, le dio hasta días de vacaciones en busca de una recuperación óptima del marcado con la camiseta 14.

Sin reporte de lesión, o molestia, también podría pensarse que el belga busque que Díaz Marulanda tenga ciertos tramos de partidos de descanso para no sobrecargar su cuerpo. Al término del año anterior, le dio hasta días de vacaciones en busca de una recuperación óptima del marcado con la camiseta 14. Sequía goleadora de Lucho: Uno de los motivos también puede haber sido causal que el colombiano ha bajado su promedio goleador. Después de venir en racha, ahora se ha mostrado lejos del arco y poco aportante para los marcadores de los suyos.

De ser esa última la razón, sería un campanazo para el atacante, que deberá, en caso de entrar en este juego, volver a ganarse la confianza del cuerpo técnico para que no se quede más duelo fuera del once titular.

Hora y canal para ver al Bayern Múnich sin Luis Díaz

Hamburgo vs. Bayern Múnich

Bundesliga (fecha 20)

31 de enero

Hora: 12:30 p.m.

Canal: ESPN / Star+ Premium

Últimos juegos de Lucho en Bayern

Desde el 11 de enero pasado que Díaz no logra anotar con Bayern Múnich. En aquella ocasión se mandó doblete ante Wolfsburg, en medio de la goleada para los suyos por 8-1 ante su rival de turno.

Luego de eso han venido juego ante Colonia, Leipzig Union St., Ausburgo y PSV donde el guajiro ha estado en los 90 minutos, sin aparecer con gol y tan solo con una asistencia.

Dicho pasegol lo dio en la última salida de los bávaros ante el cuadro de Países Bajos, lo que significó el cierre con victoria de 1-2 de los alemanes en la liguilla de Champions League.

Aunque al colombiano se le haya visto participativo en lo que fue el último juego de los suyos, para la prensa deportiva de Alemania ha sido notorio el bajón en el rendimiento del cafetero durante los más recientes juegos de los de Múnich.

A esto justamente es que podría deberse la suplencia de este sábado, pero será cuestión de esperar a que Kompany declare en rueda de prensa para tener la voz oficial.