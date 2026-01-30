Deportes

Actitud de Luis Díaz en el vestuario del Bayern Múnich es noticia en Alemania: se supo qué hay detrás

Lo que se ve a simple vista de Luis Díaz en Bayern Múnich tiene otro trasfondo: un líder positivo en el vestuario del equipo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
31 de enero de 2026, 1:43 a. m.
Luis Díaz integra la nómina del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.
Luis Díaz integra la nómina del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026. Foto: Getty Images

Luis Díaz, como mejor refuerzo del Bayern Múnich para la temporada 2025-2026, brilla con goles y asistencias, pero también por su actitud en el vestuario del elenco bávaro. Al respecto se refirió la prensa alemana.

Ya es bien conocido que la actitud de Luis Díaz ha sido siempre aplaudida: habla poco, aporta con rendimiento y, cuando las críticas surgen, se repone con facilidad. Por eso acabó encajando de maravilla en Bayern Múnich.

En una nueva entrega de Sport Bild, el medio alemán hizo una lista de los líderes del vestuario en Bayern Múnich. A Luis Díaz solo le bastó media temporada para ser uno de los que más destaca en el equipo.

Luis Díaz dominando el balón de la Champions League
Luis Díaz brilla como uno de los mejores en el vestuario del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Díaz no se da aires de grandeza”

Así lo justificó el medio referenciado: “Gracias a su carácter tranquilo, el colombiano fue inmediatamente bien recibido en el vestuario. Aunque viene del Liverpool, Díaz no se da aires de grandeza. Al contrario: sus compañeros reconocen su dedicación, y Díaz va al gimnasio casi a diario para entrenamientos extra”.

Deportes

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Deportes

Carlos Alcaraz apunta alto en Australian Open y lo deja claro: palabras previas a la final con Djokovic

Deportes

Atlético Nacional cierra venta por jugador de 19 años a Europa: oficialización sería un hecho

Deportes

Emotiva reacción de Robin Van Persie por la grave lesión de su hijo Shaqueel: viral gesto en plena cancha

Deportes

Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

Deportes

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Deportes

Oficializan en Bayern Múnich de Luis Díaz salida de última hora: no va más para Kompany

Deportes

Posibles rivales de Luis Díaz en la Champions League tras el sorteo de los ‘playoffs’

Deportes

Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

Y añadió: “Acepta ayuda con gusto, ya que no solo la cultura alemana le resulta nueva: hace poco, preguntó a sus compañeros cuánto duraría el frío en Múnich”.

En el ranking, Luis Díaz es el número 13 entre los líderes del vestuario del Bayern Múnich. El número 1 es Joshua Kimmich, ya bien reconocido en el elenco alemán y que es bien visto por los aficionados.

“Vicecapitán y futuro capitán. Toma las riendas del campo porque el capitán Manuel Neuer, como portero, está demasiado lejos. ‘Somos un equipo de verdad donde todos se alegran los unos por los otros’, dice, describiendo la camaradería de esta temporada”, contó Sport Bild sobre Kimmich.

Joshua Kimmich y Luis Díaz juntos en Bayern Múnich.
Joshua Kimmich y Luis Díaz juntos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El segundo en la lista es Manuel Neuer, y el top tres lo cierra el gran goleador Harry Kane. Realmente es un vestuario repleto de nombres destacados, con amplia experiencia en Alemania o el fútbol europeo en general.

Luis Díaz, a seguir brillando con Bayern Múnich

Luego de ser titular con Bayern Múnich en el último partido de fase de liga de Champions, y aportar con asistencia para que los bávaros acabaran en la parte alta de la tabla, a Lucho y sus compañeros les asoma otro reto en Bundesliga.

Este sábado, 31 de enero de 2026, Bayern Múnich visita a Hamburgo por la fecha 20 de la competencia. Se trata de una revancha sobre el papel para el equipo de Kompany, pues su último partido de Bundesliga perdió el invicto ante Augsburgo (2-1).

Más de Deportes

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Luis Díaz integra la nómina del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.

Actitud de Luis Díaz en el vestuario del Bayern Múnich es noticia en Alemania: se supo qué hay detrás

Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026.

Carlos Alcaraz apunta alto en Australian Open y lo deja claro: palabras previas a la final con Djokovic

Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026.

Atlético Nacional cierra venta por jugador de 19 años a Europa: oficialización sería un hecho

Robin Van Persie y su reacción viral a la lesión de su hijo, Shaqueel.

Emotiva reacción de Robin Van Persie por la grave lesión de su hijo Shaqueel: viral gesto en plena cancha

Hernán Torres, entrenador colombiano.

Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

Lionel Messi estará jugando con Inter Miami en Medellín ante Atlético Nacional este 31 de enero

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

James Rodríguez sigue sin encontrar club de cara al Mundial 2026.

Agonía total para James Rodríguez: nuevo club se niega a recibirlo y le cerró la puerta

Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.

Rival de peso para Juan Fernando Quintero en River Plate: locura por joya ecuatoriana que promete pelea

Noticias Destacadas