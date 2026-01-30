Luis Díaz, como mejor refuerzo del Bayern Múnich para la temporada 2025-2026, brilla con goles y asistencias, pero también por su actitud en el vestuario del elenco bávaro. Al respecto se refirió la prensa alemana.

Ya es bien conocido que la actitud de Luis Díaz ha sido siempre aplaudida: habla poco, aporta con rendimiento y, cuando las críticas surgen, se repone con facilidad. Por eso acabó encajando de maravilla en Bayern Múnich.

En una nueva entrega de Sport Bild, el medio alemán hizo una lista de los líderes del vestuario en Bayern Múnich. A Luis Díaz solo le bastó media temporada para ser uno de los que más destaca en el equipo.

Luis Díaz brilla como uno de los mejores en el vestuario del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Díaz no se da aires de grandeza”

Así lo justificó el medio referenciado: “Gracias a su carácter tranquilo, el colombiano fue inmediatamente bien recibido en el vestuario. Aunque viene del Liverpool, Díaz no se da aires de grandeza. Al contrario: sus compañeros reconocen su dedicación, y Díaz va al gimnasio casi a diario para entrenamientos extra”.

Y añadió: “Acepta ayuda con gusto, ya que no solo la cultura alemana le resulta nueva: hace poco, preguntó a sus compañeros cuánto duraría el frío en Múnich”.

En el ranking, Luis Díaz es el número 13 entre los líderes del vestuario del Bayern Múnich. El número 1 es Joshua Kimmich, ya bien reconocido en el elenco alemán y que es bien visto por los aficionados.

“Vicecapitán y futuro capitán. Toma las riendas del campo porque el capitán Manuel Neuer, como portero, está demasiado lejos. ‘Somos un equipo de verdad donde todos se alegran los unos por los otros’, dice, describiendo la camaradería de esta temporada”, contó Sport Bild sobre Kimmich.

Joshua Kimmich y Luis Díaz juntos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El segundo en la lista es Manuel Neuer, y el top tres lo cierra el gran goleador Harry Kane. Realmente es un vestuario repleto de nombres destacados, con amplia experiencia en Alemania o el fútbol europeo en general.

Luis Díaz, a seguir brillando con Bayern Múnich

Luego de ser titular con Bayern Múnich en el último partido de fase de liga de Champions, y aportar con asistencia para que los bávaros acabaran en la parte alta de la tabla, a Lucho y sus compañeros les asoma otro reto en Bundesliga.

Este sábado, 31 de enero de 2026, Bayern Múnich visita a Hamburgo por la fecha 20 de la competencia. Se trata de una revancha sobre el papel para el equipo de Kompany, pues su último partido de Bundesliga perdió el invicto ante Augsburgo (2-1).