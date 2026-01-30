Deportes

Oficializan en Bayern Múnich de Luis Díaz salida de última hora: no va más para Kompany

Al término de la presente campaña, el guajiro le dirá adiós a una insignia del club durante los últimos años. Su destino podría estar ligado a España o Turquía.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de enero de 2026, 1:50 p. m.
Parte del plantel del Bayern Múnich al final de temporada no será el mismo. Ya hay una baja confirmada
Parte del plantel del Bayern Múnich al final de temporada no será el mismo. Ya hay una baja confirmada Foto: Getty Images

Desde hace meses, en Alemania se venía hablando de ello y en las últimas horas de este viernes, 30 de enero, quedó confirmado. Bayern Múnich, del que hace parte Luis Díaz, se desprenderá de un talento al final de la campaña 2025/2026.

De manera muy corta, pero certera, el conjunto bávaro dio a conocer la noticia sobre uno de sus volantes con más renombre al interior del plantel.

“Leon Goretzka dejará el FC Bayern este verano tras ocho años de éxito”, fue la manera de anticipar el fin del centrocampista con pasos en la Selección de Alemania.

Aunque ya esté sentenciado su adiós, el compromiso entre las partes se mantendrá para cosechar los trofeos que están en juego: “Hasta entonces, ¡haremos todo lo posible para ganar más títulos juntos! ¡A por ello! @leongoretzka_“.

A sus 30 años, Gortezka cerrará una historia de más de cinco temporadas con Bayern. Su consistencia a lo largo de dichos años fue total, llegando a promediar más de 20 partidos jugados en casi todas las campañas.

En este último año es cuando se ha visto la disminución de su participación, lo que lo ha llevado a reflexionar sobre su permanencia en el cuadro rojo dirigido por Vincent Kompany.

Al parecer, la renovación del plantel y la aparición de nuevos talentos en el equipo han hecho que el técnico belga se incline por otros nombres en lugar del de Leon.

Bayern's Leon Goretzka arrives for a training session in Munich, Germany, Tuesday, Jan. 27, 2026, ahead of the Champions League opening phase soccer match between PSV Eindhoven and FC Bayern. (AP Photo/Matthias Schrader)
Leon Goretzka en el entrenamiento de este martes 27 de enero. Foto: AP

Con fútbol por mostrar pese a la corta edad que tiene, se esperaría que algún club de renombre en Europa se fije en él y lo sume de cara a la siguiente temporada en el Viejo Continente.

Entre las opciones que se han mencionado para el volante está también la posibilidad de que vaya a una liga de menor potencial que las cinco principales y allí tenga un papel más protagónico, además de que sus ganancias económicas incrementen.

Tras estar ocho años en el Bayern, más de cuatro en el Schalke 04 y uno en el VfL Bochum, todos de Alemania, las posibilidades de ir al exterior para Goretzka son bastante altas.

Partido de Luis Díaz en Champions no es bien valorado: prensa alemana le cobró pese a triunfo del Bayern

Dos clubes se fijan en él

Como ya era cantada la salida del elemento de Bayern Múnich, clubes de Europa empezaron a interesarse por este para tenerlo en el siguiente año. En específico se ha hablado de Atlético de Madrid en España, así como de Galatarasay de Turquía.

Leon Goretzka junto a Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich
Leon Goretzka junto a Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich Foto: Getty Images
Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

“Goretzka no seguirá en la entidad alemana y el Bayern podría intentar sacar algo de dinero por un jugador que finaliza contrato en pocos meses. La entidad germana suele premiar a jugadores que han sido importantes y podría facilitarle su salida. No está teniendo un papel importante en el Bayern”, apuntó el diario AS.

Sobre lo que lo relacionaba al balompié de Turquía, fue dicho hacia mediados de diciembre. “El centrocampista del FC Bayern se encuentra, sin duda, en una encrucijada con el campeón alemán y es plenamente consciente de ello. Al menos, eso sugieren las últimas imágenes de su entrenamiento a puerta cerrada”, fue la hipótesis revelada por medios deportivos de Alemania.

