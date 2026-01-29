Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

Bayern Múnich nuevamente fue salvado por la dupla mágica de Luis Díaz y Harry Kane y estaba fallando con el equipo más inesperado posible en la lista de juegos que le tocó en la fase de liga de la Champions League. Por la octava fecha, le tocó verse las caras con el PSV en el Philips Stadion de Eindhoven y se pasaron apuros.

Hasta el minuto 84, el partido estaba 1-1 y por supuesto que el empate sabía a derrota en el Bayern Múnich de Luis Díaz. Había mucho afán tras un PSV que arriesgó más de la cuenta; estaba logrando el punto salvador que lo colocaba en el repechaje, pero dio ventajas en la zona defensiva, donde Lucho pasó la cuenta de cobro y salvó al gigante alemán, suficiente para decretar la locura en la prensa española.

Cuando la preocupación más invadía al Bayern, hubo un saque largo de Manuel Neuer con una defensa jugada que nunca tuvo corrección y el repliegue tras una jugada de ataque. Luis Díaz apareció habilitado y con espacios para sentenciar al PSV, que le dio ventaja al extremo colombiano y pudo conectar para que Harry Kane fuera el héroe con el 2-1 final. Esa acción de juego fue resaltada por Sport de Barcelona, que hasta habló del Balón de Oro.

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions. Foto: Getty Images

Esto en contraste con lo que se dijo en la prensa alemana, pues BILD dejó algunas dudas tras su actuación ante el PSV y no lo valoró con buenos puntajes como ha sucedido en partidos pasados. Los especialistas alemanes afirmaron que, aunque mostró compromiso tanto en defensa como en ataque, “tuvo algunas imprecisiones en su juego. No logró mucho”. En Barcelona vieron cosas muy diferentes.

Elogios para Luis Díaz en la prensa alemana

El Sport de Barcelona enloqueció con Luis Díaz y todavía lo recuerdan luego de la danza de versiones en algún momento que lo estaba colocando como nuevo jugador del club catalán. Analizaron el pase gol para Kane que otra vez salvó al Bayern y que le es suficiente para subir sus números en la influencia en el ataque.

“La fórmula mágica en ataque de Vincent Kompany no se basa solo en el excelso nivel goleador de Harry: también necesita alguien que le surta de asistencias. Entonces aparece Luis Díaz. Porque el colombiano no es partidario de los focos, de ser el centro de atención o de llevarse las portadas. Su trabajo es mucho más silencioso, en las sombras, pero con nivel para presentar candidatura de cara al Balón de Oro. —¿Por qué no? —dijo Sport.

Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV. Foto: AFP

Sport alucina con los números de Luis Díaz y su disciplina para alejarse de los focos y preferir un trabajo silencioso y rendidor. Lucho lleva 28 partidos con Bayern en todas las competencias y acumula 14 goles y 12 asistencias. Está detrás de Michael Olise y Harry Kane.

“El cafetero (Luis Díaz) ha respondido con excelso rendimiento, apuntándose ya 26 aportes para gol entre dianas y asistencias en los poco más de dos mil minutos disputados. Una cada partido, sin ir más lejos. El último aporte lo tuvo para afianzar la segunda plaza de la Champions League”, puntualiza Sport sobre Lucho.

A su vez, recuerdan cuando el Barcelona lo buscó: “A sus 29 años, tras salir del Liverpool, Lucho tenía en Alemania la oportunidad de mostrarse como figura del proyecto tras estar relegado a ser un revulsivo en Anfield. Kompany le dio valor, la afición le arropó y el Bayern le ha valorado como tal, conscientes de que les eligió teniendo otras opciones sobre la mesa —el Barça estuvo tras su pista", agrega el medio catalán, con firma del periodista Sebastián Vargas Rozo.

Pantallazo Sport.es Foto: Pantallazo Sport.es

Ya con los octavos de final de la Champions en el bolsillo, Luis Díaz y Bayern se concentran en la actividad en la Bundesliga, donde tuvieron un traspié ante Augsburgo y necesitan otros tres puntos para alargar la ventaja con el segundo.