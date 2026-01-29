Deportes

Partido de Luis Díaz en Champions no es bien valorado: prensa alemana le cobró pese a triunfo del Bayern

Aunque el guajiro dio la asistencia para el triunfo del Bayern Múnich, la prensa en Alemania no olvidó algunas imprecisiones y se las acabó cobrando.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 12:41 a. m.
Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions.
Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions. Foto: Getty Images

El pasado miércoles, 28 de enero de 2025, Luis Díaz fue titular y jugó los 90′ con Bayern Múnich. El partido fue ante PSV, por la octava y última fecha de la fase de liga en Champions, y acabó en triunfo bávaro por 2-1 de visita.

Esos tres puntos le permitieron al Bayern Múnich acabar en los primeros puestos de la tabla de posiciones en Champions; además, PSV quedó fuera hasta de la ronda de playoffs. En síntesis, se trató de un compromiso movido e importante.

Ahora bien, Luis Díaz fue uno de los pocos titulares habituales de Kompany que también arrancó como inicialista en Bayern Múnich. Otras figuras como Harry Kane y Michael Olise entraron de cara al cierre del partido.

En números, Luis Díaz tuvo tres remates al arco, 45% de pases completados y 75 toques con el balón. Además, dio la asistencia a Harry Kane para que este pusiera el 2-1 final, sobre los 84′, cuando todo iba 1-1.

Deportes

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Deportes

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

Deportes

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

Deportes

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Deportes

A ‘Chicho’ Arango lo cambiaron por figura europea: negocio con Atlético Nacional provocó todo

Deportes

Canterano de América de Cali jugará los octavos de Europa League y sueña con ir al Mundial con Colombia

Deportes

Millonarios se movió rápido y definió el DT que queda a cargo tras la salida de Hernán Torres

Deportes

Canal y hora de Hamburgo vs. Bayern Múnich para ver a Luis Díaz en la fecha 20 de Bundesliga

Deportes

Sombrero y taquito: Luis Díaz se inventó un truco de magia que saca aplausos en el Bayern Múnich

Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Prensa alemana no valora del todo bien el partido de Luis Díaz en Bayern Múnich

Sin embargo, más allá de la asistencia para el gol definitivo y las acciones que tuvo en el juego, Luis Díaz no fue del todo bien calificado por la prensa alemana. Bild, en su frecuente entrega, calificó el encuentro del colombiano.

Le pusieron un 4, cuando la mayoría de veces es mejor calificado, y afirman que aunque mostró compromiso tanto en defensa como en ataque, “tuvo algunas imprecisiones en su juego. No logró mucho”.

Luis Díaz contra PSV.
Luis Díaz contra PSV. Foto: FC Bayern via Getty Images

No debería ser tema de preocupación para el guajiro. Los números lo respaldan y es uno de los siempre destacados. De hecho, sigue brillando como el mejor refuerzo que Bayern Múnich incorporó para esta temporada 2026.

Vincent Kompany celebra el destacado pase a octavos

Lo cierto es que, más allá de los matices, Bayern Múnich ya está en octavos de final de Champions y lo logró en el segundo puesto de la tabla, despachando a un PSV que por tramos le dio pelea.

Vincent Kompany lo celebró: “Al principio se decía que para nosotros sería una tarea muy difícil meternos entre los ocho primeros. Y luego consigues siete victorias en ocho partidos, eso es positivo y, por supuesto, un paso adelante”.

Bayern's head coach Vincent Kompany arrives for the Bundesliga soccer match between RB Leipzig and FC Bayern Munich in Leipzig, Germany, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Pero puso los pies en la tierra: “Eso no significa que hayas ganado nada. Se trata de seguir demostrando que tenemos estabilidad, que también sabemos reaccionar cuando perdemos. Todavía es un poco pronto para hacer grandes declaraciones, pero esta primera fase la hemos hecho bien”.

Más de Deportes

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali.

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Leonardo Castro habló de cuando anunciaron la salida de Hernán Torres de Millonarios.

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

X

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

x

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions.

Partido de Luis Díaz en Champions no es bien valorado: prensa alemana le cobró pese a triunfo del Bayern

Fichaje de Cristian Chicho Arango a Nacional provocó movimiento desde Europa.

A ‘Chicho’ Arango lo cambiaron por figura europea: negocio con Atlético Nacional provocó todo

Midtjylland vs. Roma en la Europa League.

Canterano de América de Cali jugará los octavos de Europa League y sueña con ir al Mundial con Colombia

Bogotá. Septiembre 06 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 10, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Millonarios se movió rápido y definió el DT que queda a cargo tras la salida de Hernán Torres

Juan Camilo Hernández (Betis) y Jhon Durán (Fenerbahçe) son dos de los colombianos clasificados a ronda de eliminación directa en Europa League.

Europa League: equipos clasificados a playoffs y octavos de final

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia

Canal y hora de Hamburgo vs. Bayern Múnich para ver a Luis Díaz en la fecha 20 de Bundesliga

Noticias Destacadas