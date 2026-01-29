Partido de Luis Díaz en Champions no es bien valorado: prensa alemana le cobró pese a triunfo del Bayern

El pasado miércoles, 28 de enero de 2025, Luis Díaz fue titular y jugó los 90′ con Bayern Múnich. El partido fue ante PSV, por la octava y última fecha de la fase de liga en Champions, y acabó en triunfo bávaro por 2-1 de visita.

Esos tres puntos le permitieron al Bayern Múnich acabar en los primeros puestos de la tabla de posiciones en Champions; además, PSV quedó fuera hasta de la ronda de playoffs. En síntesis, se trató de un compromiso movido e importante.

Ahora bien, Luis Díaz fue uno de los pocos titulares habituales de Kompany que también arrancó como inicialista en Bayern Múnich. Otras figuras como Harry Kane y Michael Olise entraron de cara al cierre del partido.

En números, Luis Díaz tuvo tres remates al arco, 45% de pases completados y 75 toques con el balón. Además, dio la asistencia a Harry Kane para que este pusiera el 2-1 final, sobre los 84′, cuando todo iba 1-1.

Prensa alemana no valora del todo bien el partido de Luis Díaz en Bayern Múnich

Sin embargo, más allá de la asistencia para el gol definitivo y las acciones que tuvo en el juego, Luis Díaz no fue del todo bien calificado por la prensa alemana. Bild, en su frecuente entrega, calificó el encuentro del colombiano.

Le pusieron un 4, cuando la mayoría de veces es mejor calificado, y afirman que aunque mostró compromiso tanto en defensa como en ataque, “tuvo algunas imprecisiones en su juego. No logró mucho”.

Luis Díaz contra PSV. Foto: FC Bayern via Getty Images

No debería ser tema de preocupación para el guajiro. Los números lo respaldan y es uno de los siempre destacados. De hecho, sigue brillando como el mejor refuerzo que Bayern Múnich incorporó para esta temporada 2026.

Vincent Kompany celebra el destacado pase a octavos

Lo cierto es que, más allá de los matices, Bayern Múnich ya está en octavos de final de Champions y lo logró en el segundo puesto de la tabla, despachando a un PSV que por tramos le dio pelea.

Vincent Kompany lo celebró: “Al principio se decía que para nosotros sería una tarea muy difícil meternos entre los ocho primeros. Y luego consigues siete victorias en ocho partidos, eso es positivo y, por supuesto, un paso adelante”.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Pero puso los pies en la tierra: “Eso no significa que hayas ganado nada. Se trata de seguir demostrando que tenemos estabilidad, que también sabemos reaccionar cuando perdemos. Todavía es un poco pronto para hacer grandes declaraciones, pero esta primera fase la hemos hecho bien”.