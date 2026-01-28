Deportes

Decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz es oficial en duelo clave de Champions: Bayern Múnich vs. PSV

Se preveía un panorama distinto, pero Vincent Kompany le sigue dando el voto de confianza a Luis Díaz.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 7:43 p. m.
Kompany tomó decisión sobre Luis Díaz para el partido de Bayern Múnich ante PSV.
Kompany tomó decisión sobre Luis Díaz para el partido de Bayern Múnich ante PSV. Foto: Getty Images

Aunque se creía que Luis Díaz podía ser suplente este miércoles, 28 de enero de 2026, por la octava fecha de la fase de liga en Champions League, no fue así. Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, decidió ponerlo titular ante PSV.

¿Por qué se creía que Luis Díaz iba a ser suplente? Porque para este duelo entre Bayern Múnich y PSV, que se jugará en Países Bajos, el elenco bávaro ya llega clasificado y lo que busca es acabar en puestos altos de la tabla. Esto último es lo que hace clave el partido.

De hecho, Vincent Kompany sale al campo con una nómina alterna. No estarán ni Harry Kane ni Michael Olise. El joven Karl, el recién recuperado Musiala y el portero Urbig son algunas de las variantes en el cuadro alemán.

Luis Díaz, hombre de confianza para Vincent Kompany en Bayern Múnich

De los titulares habituales en el frente de ataque, del Bayern Múnich, Luis Díaz es el único titular este miércoles. Se consolida como hombre de confianza para su técnico, Kompany, y además se destaca como el mejor refuerzo del conjunto alemán en la temporada.

La matemática ayuda al Bayern Múnich en este partido ante PSV de visita: un triunfo o un empate le aseguran el segundo puesto de la tabla de posiciones, algo positivo con miras a las rondas eliminatorias, donde ya está clasificado.

Se espera que Luis Díaz pueda aportar al Bayern Múnich en su visita a PSV. Tiene la confianza de Kompany y, además, el guajiro y sus compañeros están golpeados debido a la derrota en el derbi contra Augsburgo (24 de enero).

Luis Díaz y Vincent Kompany.
Vincent Kompany vuelve a confiar en Luis Díaz: titular para el partido de Champions ante PSV. Foto: Fotos: Getty Images

“Compararía al PSV y al Bayern. Hay muchas similitudes: cómo atacamos, los roles de los delanteros, los ’10′, los laterales, el mediocampo, la construcción del juego... El PSV juega con presión alta y está totalmente orientado hacia el rival, lo que hace que el equipo sea muy compacto”, mencionó Vincent Kompany en rueda de prensa previa al partido de este miércoles.

“No estamos poniendo freno a nadie. Conocemos las cualidades del PSV; no podemos traer a cualquier jugador y jugar. Confiamos en nuestra plantilla. Creemos en los que serán titulares mañana. Y si se decide que un jugador no sea titular, creemos que, en ese caso, le falta frescura”, añadió.

