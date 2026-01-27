Salida de última hora en el Bayern Múnich de Luis Díaz: gigante de España se lanzó con todo

Faltando pocos días para finalizar el mercado de invierno, Atlético de Madrid tocó la puerta del Bayern Múnich y planea llevarse un fichaje de lujo para España.

El diario BILD confirmó que Mateu Alemany, director deportivo del conjunto colchonero, viajó hasta Múnich en la noche del lunes y se está moviendo para contratar al volante Leon Goretzka.

Bayern Múnich estaría abierto a vender a Goretzka, pero quiere conocer la opinión del técnico Vincent Kompany.

Atlético de Madrid ve al mediocampista alemán como una pieza clave para sumar músculo en la línea de volantes. Sumado a eso, Goretzka termina contrato a mediados de este año y sería una negociación relativamente barata, sobre los 20 millones de euros.

Esta temporada no ha sido habitual titular en el esquema de Kompany, otra razón que anima a pensar que su salida es posible.

Leon Goretzka en el entrenamiento de este martes 27 de enero. Foto: AP

Esto dicen en la prensa española

Atlético de Madrid tiene menos de una semana para concretar el negocio. El mercado de invierno termina el próximo lunes 2 de febrero, fecha límite para hacer negocios entre clubes de cara a la segunda parte de la temporada.

En la prensa española hay sensaciones positivas sobre el fichaje de Leon Goretzka, mucho más tras el viaje de Mateu Alemany a la ciudad de Múnich.

“Goretzka no seguirá en la entidad alemana y el Bayern podría intentar sacar algo de dinero por un jugador que finaliza contrato en pocos meses. La entidad germana suele premiar a jugadores que han sido importantes y podría facilitarle su salida. No está teniendo un papel importante en el Bayern”, apuntó el diario AS.

En este medio aseguran que Alemany tenía otras opciones para reemplazar a Conor Gallagher, pero ha sido difícil negociar en este punto de la temporada.

Fue ahí cuando resurgió la opción de Leon Goretzka, un jugador que habían sondeado en el pasado y que recobró posibilidades ante su falta de protagonismo en el Bayern.

Simeone metió presión

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha dejado claro que necesita dos refuerzos fundamentales para rematar de la mejor manera en la liga española y la Champions League.

“Seguramente, buscaremos los jugadores que necesita el equipo porque los necesita”, declaró el pasado fin de semana.

Internamente han discutido las dos posiciones que necesitan mejorarse: volante con llegada al área rival y un extremo.

“No tengo nada que comentar acá, hablo con Mateu todos los días y está clarísimo los jugadores que necesitamos“, sentenció Simeone.

Atlético de Madrid marcha en la tercera posición de LaLiga con 44 puntos, detrás de Barcelona y Real Madrid. Sumado a eso, clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey y tiene opciones matemáticas de clasificar directamente a los octavos de la Champions.