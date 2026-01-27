Deportes

Salida de última hora en el Bayern Múnich de Luis Díaz: gigante de España se lanzó con todo

Las negociaciones están en marcha y viajó un directivo hasta Múnich para cerrar el acuerdo por unos 20 millones de euros.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

27 de enero de 2026, 4:12 p. m.
Leon Goretzka celebrando un gol junto a Luis Díaz y Harry Kane
Leon Goretzka celebrando un gol junto a Luis Díaz y Harry Kane Foto: DeFodi Images via Getty Images

Faltando pocos días para finalizar el mercado de invierno, Atlético de Madrid tocó la puerta del Bayern Múnich y planea llevarse un fichaje de lujo para España.

El diario BILD confirmó que Mateu Alemany, director deportivo del conjunto colchonero, viajó hasta Múnich en la noche del lunes y se está moviendo para contratar al volante Leon Goretzka.

Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Bayern Múnich estaría abierto a vender a Goretzka, pero quiere conocer la opinión del técnico Vincent Kompany.

Atlético de Madrid ve al mediocampista alemán como una pieza clave para sumar músculo en la línea de volantes. Sumado a eso, Goretzka termina contrato a mediados de este año y sería una negociación relativamente barata, sobre los 20 millones de euros.

Ciclismo

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez por el negocio de James Rodríguez a Millonarios: dio veredicto

Deportes

El gesto de Teófilo Gutiérrez que no se vio por TV: enfureció a los hinchas de Millonarios

Deportes

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

Deportes

Se define la Champions League: canal y hora para ver todos los partidos de la última fecha

Deportes

Presidente de Atlético Nacional revela el jugador que irá al extranjero: vale cerca de 1.2 millones de euros

Deportes

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Deportes

Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Deportes

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Deportes

Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Esta temporada no ha sido habitual titular en el esquema de Kompany, otra razón que anima a pensar que su salida es posible.

Bayern's Leon Goretzka arrives for a training session in Munich, Germany, Tuesday, Jan. 27, 2026, ahead of the Champions League opening phase soccer match between PSV Eindhoven and FC Bayern. (AP Photo/Matthias Schrader)
Leon Goretzka en el entrenamiento de este martes 27 de enero. Foto: AP

Esto dicen en la prensa española

Atlético de Madrid tiene menos de una semana para concretar el negocio. El mercado de invierno termina el próximo lunes 2 de febrero, fecha límite para hacer negocios entre clubes de cara a la segunda parte de la temporada.

En la prensa española hay sensaciones positivas sobre el fichaje de Leon Goretzka, mucho más tras el viaje de Mateu Alemany a la ciudad de Múnich.

“Goretzka no seguirá en la entidad alemana y el Bayern podría intentar sacar algo de dinero por un jugador que finaliza contrato en pocos meses. La entidad germana suele premiar a jugadores que han sido importantes y podría facilitarle su salida. No está teniendo un papel importante en el Bayern”, apuntó el diario AS.

En este medio aseguran que Alemany tenía otras opciones para reemplazar a Conor Gallagher, pero ha sido difícil negociar en este punto de la temporada.

Fue ahí cuando resurgió la opción de Leon Goretzka, un jugador que habían sondeado en el pasado y que recobró posibilidades ante su falta de protagonismo en el Bayern.

Se define la Champions League: canal y hora para ver todos los partidos de la última fecha

Simeone metió presión

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha dejado claro que necesita dos refuerzos fundamentales para rematar de la mejor manera en la liga española y la Champions League.

“Seguramente, buscaremos los jugadores que necesita el equipo porque los necesita”, declaró el pasado fin de semana.

Internamente han discutido las dos posiciones que necesitan mejorarse: volante con llegada al área rival y un extremo.

“No tengo nada que comentar acá, hablo con Mateu todos los días y está clarísimo los jugadores que necesitamos“, sentenció Simeone.

Atlético de Madrid marcha en la tercera posición de LaLiga con 44 puntos, detrás de Barcelona y Real Madrid. Sumado a eso, clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey y tiene opciones matemáticas de clasificar directamente a los octavos de la Champions.

Más de Deportes

München, Germany - November 29: Leon Goretzka of FC Bayern München, Harry Kane of FC Bayern München and Luis Díaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in München, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Salida de última hora en el Bayern Múnich de Luis Díaz: gigante de España se lanzó con todo

TUNJA, COLOMBIA - FEBRUARY 04: A general view of Egan Bernal of Colombia, Hugo Rodriguez of Colombia, Brandon Rivera of Colombia, Dario Gomez German of Colombia, Jhonatan Restrepo of Colombia, Juan Diego Alba of Colombia and Team Colombia during the 4th Tour Colombia 2024 - Team Presentation on February 04, 2024 in Tunja, Colombia. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images)

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

James Rodríguez suena para llegar a Millonarios y Carlos Antonio Vélez opinó.

La reacción de Carlos Antonio Vélez por el negocio de James Rodríguez a Millonarios: dio veredicto

Teófilo Gutiérrez recibió insultos por parte de la hinchada de Millonarios.

El gesto de Teófilo Gutiérrez que no se vio por TV: enfureció a los hinchas de Millonarios

La Selección Colombia tiene cuartel general definido para el Mundial 2026.

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

Los 18 partidos de la Champions League se jugarán en simultánea a las 3:00 de la tarde

Se define la Champions League: canal y hora para ver todos los partidos de la última fecha

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló el jugador que irá al extranjero.

Presidente de Atlético Nacional revela el jugador que irá al extranjero: vale cerca de 1.2 millones de euros

Joseph Blatter, Donald Trump y Gianni Infantino.

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Carlos Antonio Vélez da su opinión: le parece bueno uno de los nombres que suenan para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios.

Carlos Antonio Vélez habla del técnico que suena para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios: “Muy bueno”

Michael Olise y Luis Díaz

Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Noticias Destacadas