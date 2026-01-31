Genialidad de Luis Díaz vuelve a salvar al Bayern Múnich del desastre y evitó un pésimo resultado en la Bundesliga

El técnico Vincent Kompany sorprendió en la previa del partido contra el Hamburgo por dejar en la suplencia a Luis Díaz. Ante la decisión que le impuso su entrenador en Bayern Múnich, Lucho respondió por todo lo alto en la segunda parte para salvarlo en el Volksparkstadion. Un gol del guajiro bastó para evitar un desastre en la Bundesliga.

Para el segundo tiempo, Kompany reculó y vio que necesitaba a su estrella colombiana en cancha para hacerle frente a un sorprendente Hamburgo que vio muy cerca la victoria, el golpe en la Bundesliga y el sueño de vencer al máximo dominador del fútbol alemán. Cuando el juego iba 1-1 y al minuto de su ingreso, Lucho se colocó el traje salvador y marcó para el respiro del Bayern Múnich.

Al guajiro le bastaron unos segundos para reencontrarse con el gol en la fecha 20 de la Bundesliga, que al Bayern Múnich le tocó en condición de visitante. Al final, fue un 2-2 que deja algunas dudas en el Bayern Múnich. Pese a ello, sigue más líder que nunca en la liga de Alemania.

