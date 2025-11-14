La obra maestra de Luis Díaz en Berlín desde otro ángulo y con sonido ambiente: hasta los hinchas rivales lo aplaudieron

La magia de Luis Díaz no tiene límites y hasta en Berlín se siente el poder guajiro en la cancha. Lucho tuvo una semana de solo elogios mientras viajaba a Estados Unidos para concentrarse en la Selección Colombia y los amistosos de noviembre. El volante sigue siendo el protagonista principal en el Bayern Múnich luego de un golazo que le sigue dando la vuelta al mundo.

Lucho Díaz cerró con decoro una semana de ensueño. Tres goles en dos partidos es su carta de presentación en la máquina alemana, donde ya no dudan que el volante colombiano es fundamental en la zona ofensiva. En Bundesliga y Champions League, el gigante bávaro es líder y gran candidato a dominar y todo eso también es posible por el toque ofensivo de Luis.

Los ojos del fútbol mundial siguen puestos en su obra maestra en Berlín. Más exactamente, sobre el minuto 38 cayó la magnífica jugada de Luis Díaz que es viral en las redes sociales. No dejó ir la pelota, sorprendió a su marcador y colocó la mirada en el segundo palo del arco para un golazo. Exquisita precisión que forzó la reacción de la hinchada rival en la capital alemana.

El delantero colombiano del Bayern Munich #14 Luis Díaz (C) anota el primer gol de su equipo ante el portero danés del Union Berlin #01 Frederik Ronnow. | Foto: AFP

La sorpresa no se hizo esperar. Seguramente, muchos asistentes al estadio esperaban que el balón se fuera desviado, ya que la pared que devolvió Josip Stanisic se fue larga. El asombro comenzó a escucharse cuando de forma magistral la detuvo, pero mucho más cuando remató en un ángulo que parecía imposible.

Desde otro ángulo: Golazo de Luis Díaz con sonido ambiente y el asombro de la hinchada rival

Han aparecido varias tomas en las redes sociales del gol de Luis Díaz en la capital alemana. Días antes, salió un clip desde la tribuna. Ahora, la misma cuenta de la Bundesliga en Español publicó una toma desde el campo de juego detrás del segundo palo a donde el guajiro clavó la pelota. Para ver una y otra vez.

La secuencia en la red social Instagram ya suma más de 700 mil reproducciones y no deja de cautivar a los futboleros en el mundo. Fácilmente, podría clasificar al Premio Puskás del próximo año. Desde ese ángulo se ve más al detalles el gesto técnico del jugador para detener la pelota, el toque rápido para desubicar a su marcador y el perfil que pudo tener para rematar desde una esquina que parecía imposible.