Deportes

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

No fue uno, sino dos anotaciones de la vallecaucana en la Copa de la Reina. Con ambas piernas mostró dominio absoluto para la pegada.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de diciembre de 2025, 8:53 p. m.
Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina
Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina Foto: Capturas a transmisión de Teledeporte

No parece tener gol feo Linda Caicedo con el Real Madrid Femenino en España. En las últimas fechas se ha reportado con tantos ‘maradonianos’, otros de la más alta factura y esta vez, por Copa de la Reina, se dio el lujo de clavar uno al ángulo del arco del Espanyol.

La colombiana fue la que allanó el camino para que las suyas pudiesen golear por 0-4 en condición de visita. Su magistral remate de zurda, al minuto 12, permitió que las vikingas se adelantaran y de ahí en adelante la faena fuera toda suya.

En las múltiples repeticiones que sacó la transmisión oficial, se ve las capacidades de Caicedo para la pegada. Después de transportar por unos metros, no duda un segundo en desenvainar un tiro que lleva destino de arco desde que sale de su pie izquierdo.

“Allá donde anidan las arañas (...) en la escuadra. Sacando la magia a relucir”, fue parte del relato de quien dio alegría por medio de su voz al primer gol del Real Madrid en la Copa 2025. Dicho tanto quedará como histórico, pues fue el que se metió en los libros de historia para el cuadro de Madrid.

Deportes

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Deportes

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Deportes

El contundente mensaje de Harry Kane a seis meses del Mundial 2026: Alerta para Luis Díaz y Selección Colombia

Deportes

Golazo de Jhon Durán en Turquía: Hizo ver muy mal al defensa y selló la goleada del Fenerbahçe, aviso para Lorenzo

Deportes

Mientras Junior ganó 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto le dieron a Nacional por el título de Copa Betplay

Deportes

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

Deportes

La publicación de Cristiano Ronaldo con más de 90 millones de vistas que asusta a Colombia a seis meses del Mundial 2026

Deportes

El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral

Deportes

Oficializado el equipo de Linda Caicedo hasta 2031: estampó la firma y ganará millonada

Deportes

Así le fue a Linda Caicedo en el clásico entre Barcelona y Real Madrid: hubo goleada

Tras este inicio furioso de partido de la mano de Linda, el equipo merengue no bajó la intensidad para ir en busca de más anotaciones. Antes de la primera mitad llegó la de Iris Santiago (44′), que dio colocó el 0-2 en el marcador.

El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral
Oficializado el equipo de Linda Caicedo hasta 2031: estampó la firma y ganará millonada

Su noche con doblete y asistencia

En la segunda mitad, Real Madrid no le mermó. Linda quiso más para su cuenta personal y lo logró. Una anotación más al 53′, a la que le agregó la primera asistencia en el torneo, dada a su compañera, Iris Santiago.

Sobre el gol marcado por Caicedo, se entra en un debate por elegir cuál fue el mejor de la noche. Si el primero fue soberbio, el segundo fue una auténtica perla al volverla a clavar en el arco contrario desde lejos, pero esta vez con pierna derecha.

Para hacer reconocimiento a lo hecho por la colombiana, el medio que transmitía el partido reprodujo el segundo tanto. A este le puso en su cuenta de X: “Se llama Linda Caicedo, pero puedes llamarla ‘Premio Puskas andante’. Si el primer gol fue bueno, este no se queda atrás”, escribió el CM de Teledeporte.

En esta oportunidad, el relato de la periodista también acompañó la espectacularidad de la anotación, la cual esta vez describió: “Menudo golazo. Le sobra mucha calidad”.

Real Madrid tuvo que hacer publicaciones postpartido, en donde resaltase a Linda Caicedo. Haciéndola protagonista en un post, le colocó de apodo “joya” con dos diamantes a cada lado de su usuario de X.

Dato no menor de la actuación de la figura colombiana del fútbol femenino, fue que esta, con sus dos goles, le dio el boleto a los cuartos de final al Madrid, que sigue en pie y búsqueda de un título más para su palmarés en España.

Mas de Deportes

Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Tottenham Hotspur vs. Liverpool fue uno de los partidos más atractivos de la fecha en Premier League

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional.

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen and Harry Kane of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's sixth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

El contundente mensaje de Harry Kane a seis meses del Mundial 2026: Alerta para Luis Díaz y Selección Colombia

Momento exacto en el que Jhon Durán remató para el 3-0 final.

Golazo de Jhon Durán en Turquía: Hizo ver muy mal al defensa y selló la goleada del Fenerbahçe, aviso para Lorenzo

Nacional en la final de la Copa Betplay / Junior celebra el título de Liga Betplay.

Mientras Junior ganó 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto le dieron a Nacional por el título de Copa Betplay

Copa del Mundo.

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal contra Hungría.

La publicación de Cristiano Ronaldo con más de 90 millones de vistas que asusta a Colombia a seis meses del Mundial 2026

Kompany no contará con Luis Díaz en los próximos dos partidos.

Grave problema se le avecina al Bayern Múnich de Luis Díaz: movida de última hora que preocupa a Kompany

Dos de los jugadores colombianos que busca River Plate.

La lista de colombianos que busca River Plate tras la ida de Miguel Ángel Borja: Dos campeones en la mira

Noticias Destacadas