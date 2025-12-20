No parece tener gol feo Linda Caicedo con el Real Madrid Femenino en España. En las últimas fechas se ha reportado con tantos ‘maradonianos’, otros de la más alta factura y esta vez, por Copa de la Reina, se dio el lujo de clavar uno al ángulo del arco del Espanyol.

La colombiana fue la que allanó el camino para que las suyas pudiesen golear por 0-4 en condición de visita. Su magistral remate de zurda, al minuto 12, permitió que las vikingas se adelantaran y de ahí en adelante la faena fuera toda suya.

En las múltiples repeticiones que sacó la transmisión oficial, se ve las capacidades de Caicedo para la pegada. Después de transportar por unos metros, no duda un segundo en desenvainar un tiro que lleva destino de arco desde que sale de su pie izquierdo.

“Allá donde anidan las arañas (...) en la escuadra. Sacando la magia a relucir”, fue parte del relato de quien dio alegría por medio de su voz al primer gol del Real Madrid en la Copa 2025. Dicho tanto quedará como histórico, pues fue el que se metió en los libros de historia para el cuadro de Madrid.

Tras este inicio furioso de partido de la mano de Linda, el equipo merengue no bajó la intensidad para ir en busca de más anotaciones. Antes de la primera mitad llegó la de Iris Santiago (44′), que dio colocó el 0-2 en el marcador.

Su noche con doblete y asistencia

En la segunda mitad, Real Madrid no le mermó. Linda quiso más para su cuenta personal y lo logró. Una anotación más al 53′, a la que le agregó la primera asistencia en el torneo, dada a su compañera, Iris Santiago.

Sobre el gol marcado por Caicedo, se entra en un debate por elegir cuál fue el mejor de la noche. Si el primero fue soberbio, el segundo fue una auténtica perla al volverla a clavar en el arco contrario desde lejos, pero esta vez con pierna derecha.

Para hacer reconocimiento a lo hecho por la colombiana, el medio que transmitía el partido reprodujo el segundo tanto. A este le puso en su cuenta de X: “Se llama Linda Caicedo, pero puedes llamarla ‘Premio Puskas andante’. Si el primer gol fue bueno, este no se queda atrás”, escribió el CM de Teledeporte.

En esta oportunidad, el relato de la periodista también acompañó la espectacularidad de la anotación, la cual esta vez describió: “Menudo golazo. Le sobra mucha calidad”.

Real Madrid tuvo que hacer publicaciones postpartido, en donde resaltase a Linda Caicedo. Haciéndola protagonista en un post, le colocó de apodo “joya” con dos diamantes a cada lado de su usuario de X.

Dato no menor de la actuación de la figura colombiana del fútbol femenino, fue que esta, con sus dos goles, le dio el boleto a los cuartos de final al Madrid, que sigue en pie y búsqueda de un título más para su palmarés en España.