A través de sus medios oficiales, el todopoderoso, Real Madrid, ha dado a conocer sobre el medio día de este lunes en Colombia que Linda Caicedo firmó un nuevo contrato.

En su página oficial, el conjunto blanco dio cuenta de la foto oficial, así como otros detalles del nuevo vínculo que une a la joya de 20 años por cinco años más.

“El Real Madrid C. F. y Linda Caicedo han acordado la ampliación del contrato de nuestra jugadora, que queda vinculada al club hasta el 30 de junio de 2031″, confirman.

“Linda Caicedo llegó al Real Madrid en 2023, con tan solo 18 años. Ha jugado 99 partidos con nuestra camiseta, en los que ha marcado 26 goles”, resaltan de lo que ha sido su trayectoria con las Vikingas.

Si bien no se dan a conocer las cifras del nuevo contrato para la colombiana, en suelo cafetero la prensa deportiva apunta a que será “una de las jugadoras mejor pagas del mundo”.

Futuro prometedor para Caicedo

Desde que llegó a suelo español, se notó que para Real Madrid la jugadora iba a ser una apuesta de estos en busca de quitarse de encima la hegemonía que ostenta el Barcelona.

Si bien siguen estando en ese proceso de formar el plantel que le plante cara a cara a su rival, Caicedo es una piedra angular de dicho ambicioso proyecto.

Linda Caicedo es la gran joya de la plantilla del Real Madrid. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para Real Madrid es sumamente destacable todo lo que la colombiana ha hecho. Por ello es que durante su misiva de la renovación, también le mencionaron lo logrado con apenas 20 años.

“Ya ha ganado el premio Golden Girl de 2023. Además, ha sido incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)”, le destacaron.

“Fue reconocida la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best 2023, y su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 fue elegido el mejor de la competición”, sumaron.

“Linda Caicedo debutó con la selección absoluta de Colombia con tan solo 14 años, con la que ha sido subcampeona de las dos últimas ediciones de la Copa América (2022 y 2025). Y fue incluida en el once ideal de la Copa América 2025″, extendieron de todo lo hecho por la nacida en Valle del Cauca.

Reto venidero con Colombia

En cuatro días (28 de noviembre) la Selección Colombia Femenina tendrá un nuevo reto correspondiente a la Liga de Naciones Femenina.

A Bolivia deberá ir la Tricolor en busca de sumar los últimos tres puntos del año en dicho certamen Conmebol.

Linda Caicedo es una de las líderes de la Selección Colombia Femenina de Mayores. | Foto: AFP

Este juego será válido por la fecha 3. Cabe recordar que el combinado patrio es líder del torneo con puntaje perfecto, luego de haber vencido a Perú y Ecuador, respectivamente.