El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral
Linda Caicedo vuelve a ser figura con el Real Madrid y se pronuncia con golazo en la Champions League femenina. Golazo con toque ‘maradoniano’ para eludir a la portera rival.
Real Madrid se subió al top 5 de la tabla de posiciones de la Champions League femenina al ganar 2-0 al Wolfsburgo con un gol de la colombiana Linda Caicedo, en un duelo válido por la quinta jornada de la fase de grupos que finalizó con nueve jugadoras por las expulsiones de Maella Lakrar (45′) e Iris Ashley (90+2′).
La central internacional española María Méndez adelantó al Real Madrid en el minuto 18 y Linda Caicedo cerró la cuenta en el minuto 66, tras un pase largo, que le sirvió para superar la defensa y quedar mano a mano con la arquera rival, a la que pudo eludir de forma magistral con un toque ‘maradoniano’.
Al momento de perfilarse, Linda Caicedo necesitó de un toque extra para quedar frente al arco y dejar la portera a un lado. Ahí fue el momento cuando Linda Caicedo soltó el movimiento muy al estilo Diego Maradona en el Mundial de México 1986, que le permitió definir a placer y decretar el 2-0 final.
Con el triunfo ante Wolfsburgo, Real Madrid quedó temporalmente en la cuarta posición en la fase liga de la Champions League femenina y cerca de clasificar a la siguiente fase del torneo. Tiene 10 puntos, los mismos que el líder Juventus, FC Barcelona y Olympique Lyon.
Linda ya había hecho un gol maradoniano con Real Madrid
El pasado 8 de noviembre, el gol de Linda Caicedo le funcionó al Real Madrid para sumar su quinta victoria en LaLiga de España Femenino. En esa ocasión, la víctima fue el Alhama El Pozo tras un contundente 5-0 donde la máxima estrella de Colombia aportó en el largo marcador, en el partido válido por la décima fecha del torneo liguero.
Iris Ashley al 84 anotó el cuarto y abrió el camino para que Linda Caicedo hiciera de las suyas ante un humilde equipo totalmente entregado. La volante alistó su velocidad, su despliegue físico y la capacidad para eludir jugadoras y marcar un golazo digno de Premio Puskás. La joya le dio la vuelta al mundo.
Ahora, el gol en Champions es clave para la diferencia de gol. Cabe recordar que los cuatro primeros se clasifican directamente a cuartos de final. Del 5º al 8º puesto son cabezas de serie para disputar una ronda de octavos ida y vuelta contra los equipos clasificados entre el 9º y el 12º puesto. Los equipos del 13º al 18º puesto caen eliminados.