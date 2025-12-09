Real Madrid se subió al top 5 de la tabla de posiciones de la Champions League femenina al ganar 2-0 al Wolfsburgo con un gol de la colombiana Linda Caicedo, en un duelo válido por la quinta jornada de la fase de grupos que finalizó con nueve jugadoras por las expulsiones de Maella Lakrar (45′) e Iris Ashley (90+2′).

La central internacional española María Méndez adelantó al Real Madrid en el minuto 18 y Linda Caicedo cerró la cuenta en el minuto 66, tras un pase largo, que le sirvió para superar la defensa y quedar mano a mano con la arquera rival, a la que pudo eludir de forma magistral con un toque ‘maradoniano’.

"Diego Maradona"



Porque eludió a todos los ingleses completamente desnudo y convirtió este gol para la ventaja parcial de Argentina por 2-0 ante Inglaterra por el Mundial 1986. Nunca jamás vi algo igual, qué pedazo de gol que acaba de hacer el Pelusa. pic.twitter.com/BhZ4PlYHzy — Tendencias Explorer (@TendenciasExplo) November 25, 2025

Al momento de perfilarse, Linda Caicedo necesitó de un toque extra para quedar frente al arco y dejar la portera a un lado. Ahí fue el momento cuando Linda Caicedo soltó el movimiento muy al estilo Diego Maradona en el Mundial de México 1986, que le permitió definir a placer y decretar el 2-0 final.

There was no catching Linda Caicedo 😮‍💨⚡️ pic.twitter.com/wlzNwNpfj3 — ESPN UK (@ESPNUK) December 9, 2025

Con el triunfo ante Wolfsburgo, Real Madrid quedó temporalmente en la cuarta posición en la fase liga de la Champions League femenina y cerca de clasificar a la siguiente fase del torneo. Tiene 10 puntos, los mismos que el líder Juventus, FC Barcelona y Olympique Lyon.

Linda ya había hecho un gol maradoniano con Real Madrid

El pasado 8 de noviembre, el gol de Linda Caicedo le funcionó al Real Madrid para sumar su quinta victoria en LaLiga de España Femenino. En esa ocasión, la víctima fue el Alhama El Pozo tras un contundente 5-0 donde la máxima estrella de Colombia aportó en el largo marcador, en el partido válido por la décima fecha del torneo liguero.

Iris Ashley al 84 anotó el cuarto y abrió el camino para que Linda Caicedo hiciera de las suyas ante un humilde equipo totalmente entregado. La volante alistó su velocidad, su despliegue físico y la capacidad para eludir jugadoras y marcar un golazo digno de Premio Puskás. La joya le dio la vuelta al mundo.