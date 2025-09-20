Hernán Darío Herrera logró hito en Sudamericana con Once Caldas: ningún DT pudo antes en la historia

Una de las piedras angulares del éxito que viene teniendo Once Caldas en Copa Libertadores es el técnico, Hernán Darío Herrera.

Este es el promotor de las ideas, de la manera de jugar y de la ambición de un cuadro blanco que se para en todas las canchas, así como países fuera de Colombia, a proponer.

En el juego de ida de los cuartos de final ante Independiente del Valle, de Ecuador, no fue la excepción. Con su líder adentro del campo, Dayro Moreno, el pasado miércoles dio un paso inmenso a semifinales.

Dayro Moreno dio el triunfo a Once Caldas, ante IDV | Foto: Getty Images

Un 0-2 en Quito, Ecuador, que les permite a los manizalitas ilusionarse con la posibilidad de un segundo título continental, tras la Copa Libertadores en 2004.

El ‘Arriero’ Herrera va construyendo paso a paso ese camino, dejando en medio hazañas sumamente importantes para su historia.

Con el triunfo reciente ante los ecuatorianos, el Once de Hernán Darío Herrera puso su nombre en la historia de la Copa Sudamericana.

De acuerdo a la publicación del director del Vbar, de Caracol Radio, Diego Rueda, el entrenador se convirtió en el “primero en lograr 15 puntos de visitante en la historia del torneo”.

Hernán Darío Herrera (izq.) da indicaciones en el partido de Once Caldas | Foto: Daniel Ocampo / Colprensa

A lo largo de la competencia, el Once se ha mostrado como una escuadra complicada para todos los rivales que ha tenido enfrente.

Conquistó triunfos en Chile, Bolivia (dos veces), Argentina y, ahora, Ecuador.

Victorias a domicilio de Once Caldas

Unión Española 0-2 Once Caldas

GV San Jose 2-3 Once Caldas

San Antonio 0-3 Once Caldas

Huracán 1-3 Once Caldas

Independiente del Valle 0-2 Once Caldas

Para Herrera y los suyos podrían venirse más, pero dependerá de cómo sortean la vuelta de cuartos de final el próximo 24 de septiembre, en el estadio Palogrande de Manizales.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, esperarían por el rival que salga entre Atlético Mineiro, de Brasil, y Bolivar, de Bolivia.

Durante el primer juego que libraron, estos acabaron con empate a dos anotaciones. Se espera que la vuelta en suelo brasileño se lleve a cabo el próximo 24 de septiembre.

Recuperación en Liga BetPlay

Rendir a los equipos colombianos en dos torneos al mismo tiempo es una tarea que se le vuelve compleja.

En cierto instante del andar en ambos torneos, deben terminar por priorizar uno de los dos, para ir con todo rumbo a la posibilidad del título.

Once Caldas se muestra sólido en Copa y mejora cada vez más en Liga. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Actualmente Once Caldas va volando en Sudamericana, pero le ha costado más de lo esperado en la Liga BetPlay.

Apenas durante las últimas fechas es que ha logrado recuperar camino; justo con victorias en condición de visitante frente a Independiente Santa Fe, por ejemplo.

Hasta la fecha 12 lleva acumulado un total de 13 puntos, que lo alojan en la casilla 12 de la tabla de posiciones.

De sumar tres unidades más, los de Manizales lograrían igualar la línea del octavo clasificado de manera temporal, que en este caso es Santa Fe.