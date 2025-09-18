En otra noche para el recuerdo, Dayro Moreno dejó a Once Caldas a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025.

Once Caldas venció en Quito al Independiente del Valle por 2-0, con doblete del goleador que hace un par de semanas hizo parte de la Selección Colombia.

Una nueva noche mágica del eterno Dayro Moreno.

Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 40 años. | Foto: Getty Images

El veterano atacante, de 40 años recién cumplidos, que venía de anotar un doblete contra Huracán en Buenos Aires en octavos, encarriló el miércoles la clasificación de Once Caldas a semifinales con otros dos goles para vencer 2-0 de visita al Matagigante de Ecuador.

Abrió la cuenta a los 22 minutos y aumentó a los 50 en el estadio Banco de Guayaquil, en la capital ecuatoriana.

El ídolo histórico del equipo de Manizales suma diez tantos en esta Copa Sudamericana, de la que es su máximo anotador.

Díscolo y amante de la fiesta, Moreno es el único sobreviviente del plantel del Once que en 2004 ganó la Copa Libertadores y con sus goles parece decidido a darle su segundo título internacional dos décadas más tarde.

Carlos Antonio Vélez le cobra a Néstor Lorenzo

‘Goles son amores’ y Dayro va enamorando a todo aquel que en algún momento haya sentido dudas por su llamado a la Selección Colombia.

Hasta al mismísimo Néstor Lorenzo no estaba convencido de dicha citación, pero fueron las anotaciones del experimentado a nivel internacional las que terminaron por destrabar su decisión.

“Me hizo cambiar los partidos que jugó en Copa Sudamericana, me parece que fueron determinantes para su situación”, dijo el argentino el pasado 1.º de septiembre.

Al final, ese cambio de parecer de Lorenzo fue avalado por el país, que celebró a más no poder verle a Moreno frente a Bolivia y Venezuela.

Si bien el llamado pudo ser el último, el reciente doblete del ariete pone en aprietos al estratega nacional y más, con la presión que ejerce desde el exterior Carlos Antonio Vélez.

Una vez se dieron los dos tantos de Dayro en Ecuador, el periodista y crítico de Lorenzo no se la rebajó al argentino.

“¡Qué encartada la que se metió el promotor del ‘contentillo’! Y si sigue así, ¿cuál sería el paso siguiente? A la pelotita!”, soltó en su cuenta de X, tras citar el video de los goles de Dayro.

Qué encartada la q se metió el promotor del “contentillo”! Y si sigue así cuál sería el paso siguiente? A la pelotita! https://t.co/HIIaBWpFmy — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 18, 2025

Ese término de “promotor del contentillo” es la contestación de parte de Vélez a lo dicho por Lorenzo en una rueda de prensa reciente donde lanzó al aire “apostadores del fracaso”.

De acuerdo con las declaraciones del entrenador, existen voces del deporte nacional que, cuando se gana, pierde o empata, lanzan críticas injustificadas a un proceso que viene con buen rendimiento.

“Siempre están los apostadores del fracaso, que ganan, porque alguna vez vas a fracasar”, dijo —sin mencionarlo— de los incesantes dardos de Vélez.