Suscribirse

Deportes

Carlos Antonio Vélez no se la rebaja a Lorenzo por goles a Dayro Moreno en Sudamericana: “Qué encartada”

Para el comunicador, deben terminar los ‘amiguismos’ dando paso a la meritocracia que tienen algunos jugadores, para ser citados a Selección Colombia.

Redacción Deportes
18 de septiembre de 2025, 1:56 p. m.
Carlos Antonio Vélez le lanza dardo a Néstor Lorenzo por goles de Dayro Moreno
Carlos Antonio Vélez le lanza dardo a Néstor Lorenzo por goles de Dayro Moreno. | Foto: Captura video YouTube (B12Radio), Getty Images

En otra noche para el recuerdo, Dayro Moreno dejó a Once Caldas a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025.

Once Caldas venció en Quito al Independiente del Valle por 2-0, con doblete del goleador que hace un par de semanas hizo parte de la Selección Colombia.

Una nueva noche mágica del eterno Dayro Moreno.

Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 40 años.
Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 40 años. | Foto: Getty Images

El veterano atacante, de 40 años recién cumplidos, que venía de anotar un doblete contra Huracán en Buenos Aires en octavos, encarriló el miércoles la clasificación de Once Caldas a semifinales con otros dos goles para vencer 2-0 de visita al Matagigante de Ecuador.

Abrió la cuenta a los 22 minutos y aumentó a los 50 en el estadio Banco de Guayaquil, en la capital ecuatoriana.

El ídolo histórico del equipo de Manizales suma diez tantos en esta Copa Sudamericana, de la que es su máximo anotador.

Contexto: Golazo de Dayro Moreno en Copa Sudamericana ante Independiente del Valle: video se hizo viral

Díscolo y amante de la fiesta, Moreno es el único sobreviviente del plantel del Once que en 2004 ganó la Copa Libertadores y con sus goles parece decidido a darle su segundo título internacional dos décadas más tarde.

Carlos Antonio Vélez le cobra a Néstor Lorenzo

‘Goles son amores’ y Dayro va enamorando a todo aquel que en algún momento haya sentido dudas por su llamado a la Selección Colombia.

Hasta al mismísimo Néstor Lorenzo no estaba convencido de dicha citación, pero fueron las anotaciones del experimentado a nivel internacional las que terminaron por destrabar su decisión.

“Me hizo cambiar los partidos que jugó en Copa Sudamericana, me parece que fueron determinantes para su situación”, dijo el argentino el pasado 1.º de septiembre.

Contexto: Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al triunfazo de Once Caldas ante Independiente del Valle: “Es el único”

Al final, ese cambio de parecer de Lorenzo fue avalado por el país, que celebró a más no poder verle a Moreno frente a Bolivia y Venezuela.

Si bien el llamado pudo ser el último, el reciente doblete del ariete pone en aprietos al estratega nacional y más, con la presión que ejerce desde el exterior Carlos Antonio Vélez.

Una vez se dieron los dos tantos de Dayro en Ecuador, el periodista y crítico de Lorenzo no se la rebajó al argentino.

“¡Qué encartada la que se metió el promotor del ‘contentillo’! Y si sigue así, ¿cuál sería el paso siguiente? A la pelotita!”, soltó en su cuenta de X, tras citar el video de los goles de Dayro.

Ese término de “promotor del contentillo” es la contestación de parte de Vélez a lo dicho por Lorenzo en una rueda de prensa reciente donde lanzó al aire “apostadores del fracaso”.

De acuerdo con las declaraciones del entrenador, existen voces del deporte nacional que, cuando se gana, pierde o empata, lanzan críticas injustificadas a un proceso que viene con buen rendimiento.

“Siempre están los apostadores del fracaso, que ganan, porque alguna vez vas a fracasar”, dijo —sin mencionarlo— de los incesantes dardos de Vélez.

“Estuvimos 30 partidos invictos o 32, y cuando perdimos, decían ‘vieron que les dije’. El apostador del fracaso gana”, completó una vez que se consumó la clasificación al Mundial United 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite “Me ha decepcionado”: lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

2. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

3. Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

4. Lo que hay detrás de la masacre de tres hombres en Cali: lingotes de oro y un posible ajuste de cuentas

5. Mhoni Vidente dice cuáles son los cuatro signos que serán beneficiados por el eclipse solar del 21 de septiembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Antonio VélezOnce CaldasDayro MorenoCopa SudamericanaSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.