Hernán Darío Herrera confesó el gigante de Colombia al que quiere dirigir: no es Nacional

Hernán Darío Herrera está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. El entrenador antioqueño tiene al Once Caldas con un pie en las semifinales de la Copa Sudamericana y ha logrado recuperar la mejor versión de Dayro Moreno.

Aunque se siente feliz en Manizales y el plantel está entregado a su idea, el Arriero no oculta que le gustaría darse una segunda oportunidad en América de Cali.

“Cuando yo estuve acá me sacaron por goles, me dejaron tres meses no más. América es un equipo grande como Millonarios, Nacional u Once Caldas. Uno no sabe, yo no puedo cerrar puertas”, declaró en entrevista con Jaime Dinas.

Por ahora su mente está en conseguir los objetivos con el Once Caldas, pero a futuro se proyecta volviendo al equipo que lo vio triunfar como jugador y que le dio una de sus primeras oportunidades en la carrera de técnico.

“Algún día quiero dirigir ⁦@AmericadeCali⁩ es una revancha” : Hernán Darío Herrera en Entrevista personalizada con ⁦@JaimeDinas⁩ …… pic.twitter.com/FwCCE5TND9 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 19, 2025

Revancha en el América de Cali

“Estoy tranquilo en el Once, pero mañana si me dicen América... Algún día sí quiero dirigir a América, quiero la revancha con América, pero mientras esté en el Once ahí estoy tranquilo”, agregó.

El cuadro escarlata estuvo buscando técnico hace algunas semanas tras la destitución de Gabriel Raimondi. El elegido terminó siendo David González, quien había quedado libre por la ruptura de su vínculo laboral en Millonarios.

Herrera no ha sonado como alternativa para el cuadro escarlata, pero estas declaraciones podrían abrirle la puerta para un futuro cercano.

“Yo estuve 18 años viviendo en Cali. Es como dice Alex Escobar, uno quiere al América”, señaló. “Yo tengo muchos amigos en Cali también, tengo gente a la que le agradezco mucho. En este momento tengo más amigos en Cali que en otros lados, tenía una escuela, pero ya uno se va y deja muchos recuerdos”, completó.

Lo cierto es que la dirigencia de Once Caldas no lo dejará ir tan fácil, pues no solo los tiene soñando con la posibilidad de ganar la Copa Sudamericana, sino que les permitió meterse a cuadrangulares después de una década sin hacerlo.

Hernán Darío 'El Arriero' Herrera, técnico del Once Caldas de Manizales. | Foto: Colprensa Daniel Ocampo

Una carrera intachable

El Once Caldas es el equipo en el que más tiempo ha durado como técnico en propiedad, sin embargo, fue en Atlético Nacional donde se coronó como campeón.

En el año 2022, haciendo las veces de interino, llevó al cuadro verdolaga hasta la gran final y venció al Deportes Tolima gracias a aquel gol agónico de Jarlan Barrera.

Su proceso parecía empezar a tomar vuelo en Nacional, hasta que unas declaraciones de Giovanni Moreno pidiendo mejores condiciones para su cuerpo técnico lo terminaron condenando al adiós.

El Arriero tuvo que empezar de nuevo como asistente técnico de su gran amigo Pedro Sarmiento, quien por complicaciones de salud no pudo continuar al frente del blanco-blanco.

El destino le estaba guardando una nueva oportunidad de figurar en el fútbol colombiano y a nivel internacional, devolviéndole la gloria continental al Once.