Atlético Nacional vs. Fortaleza: hora, canal y previa por Liga BetPlay 2025

En el marco de la fecha 7, el onceno de Medellín recibe la visita de un ambicioso club desde Bogotá.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 12:14 p. m.
Atlético Nacional recibe a Fortaleza por la fecha 7 de Liga BetPlay
El cuadro verde de Antioquia recibe a Fortaleza por la fecha 7 de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa

Atlético Nacional vuelve al ruedo de la Liga BetPlay 2025-II durante este sábado, 16 de agosto.

Durante el transcurso de la semana el cuadro verde sufrió un traspié en Copa Libertadores, lo que hace que venga con sed de querer triunfar en Colombia.

A su favor está que aparece como el gran favorito del cruce con Fortaleza, pues es segundo de la tabla de posiciones, mientras que su rival es quinto.

Javier Gandolfi, entrenador de los verldolagas ha tenido la obligación desde el martes pasado de levantar el ánimo de su grupo tras el 0-0 a nivel internacional.

Edwin Cardona fue el foco de atención de dicho partido por no haber podido marcar ninguno de los dos penales que tuvo en la ida de los octavos de final contra São Paulo.

Si bien pareciera ser un partido de trámite, los paisas podrían con esos tres puntos seguir sumando desde fechas tempranas para encaminar su clasificación a las finales.

Nacional y Once Caldas no pasaron del empate en su debut por el cuadrangular B de las semifinales de la Liga BetPlay.
Nacional tendría abarrotadas sus tribunas para el juego de Liga | Foto: Nacional vs Once Caldas - Atanasio Girardot - fecha 1 Cuadrangulares - fotógrafo: David Jaramillo.

En el Atanasio Girardot se espera un acompañamiento masivo de los hinchas, quienes podrán ver a su club en un día y horario estelares.

Quienes no puedan asistir al recinto deportivo, la transmisión del juego se desarrollará en vivo por el canal dueño de los derechos del Fútbol Profesional Colombiano.

Hora y canal para ver en vivo:

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Jornada 7 - Liga BetPlay

Fecha: 16 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Win Sports + y Win Play

Contexto: Confesión de Marino Hinestroza pone el alerta a Nacional: “Me cuesta hasta caminar”

Con miras en Libertadores

Después del empate amargo que tuvo Nacional en Libertadores, tan solo una semana después (19 de agosto) estarán jugando la vuelta ante el mismo rival, pero esta vez en Brasil.

David Ospina, capitán, ídolo y referente de los verdes, habló el martes pasado tras lo sucedido en el juego y los fallos de Edwin Cardona.

Edwin Cardona dio la cara tras los penales fallados
Edwin Cardona dio la cara tras los penales fallados. | Foto: AFP

En declaraciones entregadas a ESPN, el golero habló primero del trámite del juego: “Salimos a buscar el partido. Lo intentamos por todos lados y no quiso entrar el balón. Sigue abierto”.

Después fue consultado por los fallos de su compañero: “Sabemos lo que es Edwin. Hay que cobijarlo en estos momentos y sé que se va a recuperar rápido”.

Ya pensando en lo que se viene, Ospina dio muestras de que no se sienten en lo absoluto derrotados por lo sucedido en Medellín.

“Seguimos soñando. Sabemos que tienen buenos jugadores y cuerpo técnico, pero el martes buscamos sacar ese partido para seguir avanzando”, dijo para la vuelta en el Morumbí.

Contexto: Así quedaron los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores

Marino Hinestroza fue otro de los que estuvo en el partido continental e hizo el balance de lo sucedido en los primeros 90 minutos de la llave de los octavos de final.

“Nos vamos tristes porque merecimos ganar el partido, pero también nos vamos tranquilos porque demostramos que estamos para grandes cosas”, apuntó.

A pesar del revés que tuvieron, para el atacante sigue vivo su sueño por la tercera conquista continental: ”Tenemos un excelente equipo y podemos ganar este torneo”.

