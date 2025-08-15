Alianza FC vs. Once Caldas se detuvo por fuerte tormenta eléctrica: video de la situación

A las 4 p.m. de este viernes, 15 de agosto, se dio inicio al partido entre Alianza F.C. y Once Caldas, por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Sin sorpresas transcurrió el juego hasta el minuto 79′, momento en que causas meteorológicas obligaron a parar.

En concreto, una fuerte tormenta eléctrica en Valledupar impidió que la pelota siguiera rodando. El central del compromiso, Alejandro Moncada, detuvo las acciones cuando todo iba 0-0.

¡El juego entre Alianza Valledupar vs. Once Caldas fue detenido al minuto 78 por tormenta eléctrica!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HbvHEYf5yQ — Win Sports (@WinSportsTV) August 15, 2025

Las especulaciones empezaron a sobrevolar el estadio Armando Maestre de Valledupar. Muchos creían que el compromiso no se iba a poder seguir jugando por las condiciones meteorológicas, ya que estaría en riesgo la seguridad de los futbolistas.

Sin embargo, delegados de Dimayor, incluyendo al propio presidente de la institución, Carlos Mario Zuluaga, optaron por esperar.

Dieron varios minutos de espera para finalmente tomar la decisión definitiva. A las 7:04 p.m., volvió a rodar la pelota.

Los cerca de 11 minutos restantes se reanudaron, pero ninguno de los dos equipos fue contundente. Al final, el 0-0 se mantuvo.

Partido de Alianza FC con Once Caldas se jugó completo, pero acabó 0-0. | Foto: Colprensa

Alianza FC fue el que más veces intentó romper la paridad. Remató seis veces al arco contrario, contra dos de Once Caldas. Además, el cuadro local manejó la pelota en un 52% de posesión, contra 48% del “blanco blanco”.

El panorama no es el mejor para los dos clubes en la tabla de posiciones liguera. Alianza FC se estanca en el puesto 14 con un acumulado de 6 puntos, y Once Caldas se hunde en el fondo con apenas tres unidades.

No es un buen semestre para los dirigidos por Hernán Herrera. Luego de seis partidos suman tres derrotas y tres empates. Además de no conocer el triunfo, esperan que Millonarios no sume próximamente o pasarán a ser coleros.

El próximo partido de Alianza FC será el domingo 24 de agosto, a partir de las 4:10 p.m., visitando a Unión Magdalena en Santa Marta. Los dos cuadros andan en crisis de puntos, por lo que el triunfo se vuelve una necesidad.

En cuanto a Once Caldas, la mente del cuadro de Manizales está puesta en el próximo martes 19 de agosto, cuando visitarán a Huracán por la vuelta de los octavos de final en la Copa Sudamericana. El equipo colombiano gana la serie 1 a 0.

Once Caldas ya piensa en Copa Sudamericana. | Foto: Colprensa