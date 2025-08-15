Suscribirse

Deportes

Alianza FC vs. Once Caldas se detuvo por fuerte tormenta eléctrica: video de la situación

El hecho ocurrió en la séptima jornada de la Liga BetPlay 2025-ll.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 12:17 a. m.
Alianza FC vs. Once Caldas, suspendido por tormenta.
Alianza FC vs. Once Caldas, suspendido por tormenta. | Foto: Izq: Colprensa / Der: Transmisión oficial Win Sports.

A las 4 p.m. de este viernes, 15 de agosto, se dio inicio al partido entre Alianza F.C. y Once Caldas, por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Sin sorpresas transcurrió el juego hasta el minuto 79′, momento en que causas meteorológicas obligaron a parar.

En concreto, una fuerte tormenta eléctrica en Valledupar impidió que la pelota siguiera rodando. El central del compromiso, Alejandro Moncada, detuvo las acciones cuando todo iba 0-0.

Contexto: Estadio de histórico del FPC cerrará sus puertas para hinchas: Dimayor soltó último anuncio

Las especulaciones empezaron a sobrevolar el estadio Armando Maestre de Valledupar. Muchos creían que el compromiso no se iba a poder seguir jugando por las condiciones meteorológicas, ya que estaría en riesgo la seguridad de los futbolistas.

Sin embargo, delegados de Dimayor, incluyendo al propio presidente de la institución, Carlos Mario Zuluaga, optaron por esperar.

Lo más leído

1. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. María Claudia Tarazona realizó la primera publicación tras enterrar a su esposo, Miguel Uribe Turbay: “Por siempre”

Dieron varios minutos de espera para finalmente tomar la decisión definitiva. A las 7:04 p.m., volvió a rodar la pelota.

Los cerca de 11 minutos restantes se reanudaron, pero ninguno de los dos equipos fue contundente. Al final, el 0-0 se mantuvo.

Partido de Alianza FC con Once Caldas se jugó completo, pero acabó 0-0.
Partido de Alianza FC con Once Caldas se jugó completo, pero acabó 0-0. | Foto: Colprensa

Alianza FC fue el que más veces intentó romper la paridad. Remató seis veces al arco contrario, contra dos de Once Caldas. Además, el cuadro local manejó la pelota en un 52% de posesión, contra 48% del “blanco blanco”.

El panorama no es el mejor para los dos clubes en la tabla de posiciones liguera. Alianza FC se estanca en el puesto 14 con un acumulado de 6 puntos, y Once Caldas se hunde en el fondo con apenas tres unidades.

No es un buen semestre para los dirigidos por Hernán Herrera. Luego de seis partidos suman tres derrotas y tres empates. Además de no conocer el triunfo, esperan que Millonarios no sume próximamente o pasarán a ser coleros.

El próximo partido de Alianza FC será el domingo 24 de agosto, a partir de las 4:10 p.m., visitando a Unión Magdalena en Santa Marta. Los dos cuadros andan en crisis de puntos, por lo que el triunfo se vuelve una necesidad.

En cuanto a Once Caldas, la mente del cuadro de Manizales está puesta en el próximo martes 19 de agosto, cuando visitarán a Huracán por la vuelta de los octavos de final en la Copa Sudamericana. El equipo colombiano gana la serie 1 a 0.

Once Caldas ya piensa en Copa Sudamericana.
Once Caldas ya piensa en Copa Sudamericana. | Foto: Colprensa

Después de cumplir el compromiso continental, Once Caldas visitará a Patriotas por la vuelta de los playoffs en la Copa BetPlay. Dicho juego será el 22 de agosto y va empatado 2-2.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El presidente Petro está contento con los resultados”: Laura Roa, presidenta del FNA, entrega balance de la entidad

2. Se conoce la gravedad de la lesión de Josh Hader: Los Astros están devastados

3. Copa Libertadores: este es el botín económico que buscará Nacional en el juego de vuelta

4. Confirman presencia de un portentoso jaguar en inmediaciones de Viotá, Apulo y Tocaima; piden no cazarlo

5. EE. UU. hará historia con el tren más veloz del país: esto se sabe de la ruta que conecta las principales ciudades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alianza FCOnce CaldasLiga BetplayValledupar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.