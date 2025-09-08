El experimentado centro delantero Adrián Ramos no se calló y se pronunció sobre el director técnico David González, que en las próximas horas sería anunciado en América de Cali.

Adrián dijo que ya saludó al entrenador y que espera que este pueda tener un buen remate de temporada para que sea campeón con el conjunto ‘escarlata’, que no pasa por un buen momento deportivo.

“Ahora tuve la oportunidad de saludar a David González, sabemos que es un gran entrenador y esperemos que al final se pueda dar una gran temporada, ojalá se le dé ese pasito que le falta para ser campeón acá en América”, expresó Ramos en entrevista con Despierta Win.

González no tuvo un buen inicio con Millonarios y fue destituido de su rol en la escuadra capitalina. Ahora, espera tener un buen rendimiento con otro de los clubes grandes del fútbol profesional colombiano.

Entre otras cosas, Adrián Ramos hizo referencia al contrato que tiene actualmente con América de Cali. Cabe mencionar que el atacante firmó contrato con el equipo rojo y fue inscrito en la ventana del mercado de fichajes para jugadores libres.

“Voy hasta diciembre, es el contrato que tengo, hay muchas expectativas, tenemos un gran equipo y llega un nuevo entrenador, esperamos poder entender la idea del profe rápido para que comencemos a sumar”, señaló.

En esta línea, el jugador, que supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, indicó que está en el América de Cali para contribuir. Su experiencia será vital para la institución.

“Yo siempre he dicho, yo estoy acá para ayudar desde donde toque, estoy dispuesto a contribuir para que el equipo logre los objetivos. Ya tengo la licencia de entrenador, pero por ahora soy jugador activo”, declaró.

Por último, entre otras cosas más, Adrián Ramos dijo que su retiro no era en diciembre de 2024, cuando salió de América tras la final de la Copa BetPlay con Atlético Nacional de Medellín.

“En diciembre no era el retiro, pero entendía al hincha americano, pero acá estamos de nuevo para aportar. No tengo presente si le hice algún gol a David González”, terminó el exfutbolista del Borussia Dortmund de Alemania.

