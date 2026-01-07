Entre los refuerzos que ha anunciado América de Cali, resalta el de Darwin Machís. El venezolano de 32 años, que se desempeña por la zona derecha de la cancha, firmó hasta diciembre de 2027 con la mecha.

Machís tiene una particularidad, y es que además de ostentar experiencia en la Selección de Venezuela, ha sabido defender escudos de equipos en Europa: Cádiz, Leganés y Udinese son algunos de ellos.

Otro club que aparece en el listado es el Granada español, donde compartió camerino con el delantero colombiano Adrián Ramos. La amistad entre ambos se hizo fuerte y acabó siendo clave para que Machís firmara con América de Cali.

“Me convenció Adrián Ramos y la directiva”

Este miércoles, 7 de enero de 2025, Darwin Machís habló con El VBar de Caracol Radio y allí reveló que la charla con Adrián Ramos, además del ofrecimiento de la directiva escarlata, ayudaron para que se decantara por jugar en América de Cali.

“Es un sueño, y un objetivo muy bonito, venir a un club grande de Colombia. Nos trazamos un objetivo grande que es ganar cosas importantes en el torneo local, y competir en los torneos internacionales. Eso me motivó mucho”, arrancó afirmando Machís.

Y siguió: “También, estuve hablando mucho con mi amigo Adrián Ramos y también la confianza que me brindó la directiva”. En ese momento, el periodista Diego Rueda le preguntó a Machís: “¿Pero el que lo convence para que venga es Adrián Ramos?”, y Darwin lanzó: “Sí, junto con la directiva”.

Luego, el jugador explicó: “Fue en conjunto todo. Ya yo tenía casi dos años, con este tema de América de Cali, que estábamos con lo de venir acá. No se había podido dar, pero ahora sí se pudo concretar y estoy feliz de estar acá”.

Refuerzo con experiencia europea para la Copa Sudamericana 2026 de América de Cali

Además de las competencias locales, América de Cali tiene cupo directo para jugar la Copa Sudamericana 2026. Deberá vencer a Bucaramanga, en ronda previa, y si gana entrará a fase de grupos. La mecha quiere seguir brillando en el continente.

David González, entrenador de América de Cali, ya tiene entre sus refuerzos a Darwin Machís, Jean Fernandes y Carlos Sierra. Sin embargo, pueden ser más tomando en cuenta los rumores de la prensa en las últimas semanas.

¿Yeison Guzmán? Sí, uno de los volantes más apetecidos por los equipos de Liga BetPlay estaría siendo seguido de cerca por América de Cali.