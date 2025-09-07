Iván Mejía cuestionó fuertemente la llegada de David González a América de Cali

La inminente llegada de David González al banquillo del América de Cali ya comenzó a generar ciertas críticas por parte de periodistas deportivos muy reconocidos en el país. Y es que el conjunto escarlata está viviendo una de sus situaciones más difíciles de los últimos años, por lo que se esperaba que contrataran un técnico con mayor experiencia para salir de la crisis.

David González fue despedido de Millonarios por los malos resultados en el segundo semestre del 2025. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

La contratación de González para el cargo de entrenador generó todo tipo de expectativas y controversias, sobre todo por las críticas al estratega por su falta de experiencia. Toda esta polémica se da mientras la ciudad se prepara para el clásico caleño, un partido que puede definir el rumbo de ambos equipos, que vienen mal en el campeonato.

El nombramiento de González como entrenador del América ha generado bastante polémica, y una de las críticas más fuertes ante esta noticia provino de uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, Iván Mejía, quien, a través de sus redes sociales, cuestionó la idoneidad del estratega, de reciente paso por Millonarios, para revertir la crisis en América de Cali.

“David González ha demostrado ser un técnico plano, sin ideas, sin trabajo táctico e incapaz de liderar un vestuario. Es dócil a los patrones. Acepta todo. Eso sí, tiene un empresario muy hábil e intrigante. Crónica de otro fracaso anunciado”. Esto fue lo que escribió el reconocido periodista en su cuenta oficial de X.

Cabe recordar que, González viene de tener una muy mala experiencia al frente de Millonarios. El entrenador tuvo pésimos resultados y fue despedido tras caer ante Unión Magdalena el pasado 20 de agosto.

Así fue el último clásico caleño

En cuanto a los antecedentes más recientes entre ambos equipos, el último enfrentamiento fue para el América, que se impuso por 2-0 en abril de este año, gracias a los tantos de Holgado y Mena. Ese juego fue 16 de la Liga BetPlay del primer semestre del 2025.