Tabla de posiciones en Liga BetPlay: fecha de clásicos la apretó tras un caliente Unión vs. Junior
Cayó el líder del Fútbol Profesional. Hubo batacazo y resultado sorpresa en el Llaneros vs. Deportes Tolima.
Jornada sabatina con tres clásicos que fueron programados para la fecha 10, de la Liga BetPlay 2025-I.
Como es habitual, en la mitad del certamen local la Dimayor arma una emotiva fecha que tiene enfrentamientos entre los clubes de la misma ciudad o zonas cercanas del país.
Este 6 de septiembre jugaron Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC, Llaneros vs. Deportes Tolima y Unión Magdalena vs. Junior, con resultados que le dieron un cimbronazo a la tabla de posiciones.
Unión dio el batacazo a Junior
Con actuación estelar de Ricardo Márquez, el cuadro de Santa Marta le pasó por encima al Junior de Barranquilla, dirigido por Alfredo Arias.
Un resultado final de 3-1 demostró la superioridad de quienes parecían en la previa inferiores.
Además, la victoria para el ciclón toma una gran importancia al ser la primera en condición de local en todo el 2025.
Haciendo referencia a la tabla del descenso, los tres puntos del Unión le ayudan para pensar en una recuperación de la zona baja donde se ha visto muy comprometido.
Junior que se mostraba como solitario líder hasta hace un par de fechas, ahora teme por perder el primer lugar con Independiente Medellín, que jugará este domingo ante Atlético Nacional.
En desarrollo...