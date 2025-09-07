Tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras Nacional vs. Medellín de la fecha 10; hay dos líderes

Solo uno de los grandes clásicos de la fecha 10 llenó las expectativas de los aficionados en el Fútbol Profesional Colombiano.

Millonarios vs. Independiente Santa Fe y América de Cali vs. Deportivo Cali no fueron lo esperado, pues terminaron con empates sin goles.

DIM y Nacional no defraudaron

En Medellín, el juego tardó en empezar por una fuerte lluvia que se produjo en la zona del estadio Atanasio Girardot, pero cada segundo de espera valió tras el pitazo inicial del duelo por la fecha 10.

Tan solo habían pasado cinco minutos del primer tiempo cuando Brayan León marcó el tanto que abrió el marcador. Fue un 1-0 que dejó desorientado a Atlético Nacional, pero que también lo motivó a encontrar el empate rápido.

Panorámica del Clásico Paisa entre Medellín y Nacional. | Foto: Colprensa

Facundo Batista fue el encargado de igualarlo solo dos minutos después, tras una asistencia de su compatriota, Juan Bauza.

A partir de ahí, se dio el inicio de un nuevo partido, que a lo largo del primer tiempo siguió con una intensidad sumamente alta.

Tal era el nivel de ambos, que al minuto 23 las redes volvieron a inflarse tras el doblete de Batista, quien aprovechó un cobro de tiro penal.

Con ese nuevo gol de los verdes, estos se pusieron adelante por 1-2, pero la alegría les tardó poco, debido a la aparición por segunda vez en la noche de Brayan León.

Al cierre de la primera mitad, el emotivo partido mandó a las duchas a las dos escuadras con un empate 2-2.

Tras el descanso volvieron los goles; esta vez en favor del DIM. Por medio de una pena máxima cayó el 3-2.

Cuando se creía que ya todo estaba resuelto en favor los locales, apareció el talento de experimentados del verde como Alfredo Morelos y Edwin Cardona —recién ingresados—.

De los pies de estos se creó el nuevo gol del compromiso, que permitió poner el resultado a falta de diez minutos 3-3.

Decepción en el Pascual

El clásico del Valle del Cauca terminó con un 0-0 que dejó muy pocas emociones para destacar.

Deportivo Cali fue el que más buscó abrir el marcador, pero las intervenciones de la defensa rival evitaron que el arco de Joel Graterol cayera.

Los goles quedaron a deber entre Escarlatas y Azucareros en otra edición del clásico de la capital del Valle.#UnaLigaConMásPasión #LigaBetPlayDimayor #fpc #futbolcolombiano pic.twitter.com/H4U95RJV8s — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) September 7, 2025

El empate, en la jornada de clásicos, no favoreció a ninguno de los dos equipos vallecaucanos, que siguen fuera de los ocho primeros puestos de la tabla y aun lejos de la clasificación a los cuadrangulares finales.

En Bogotá jugaron a nada

Sin brillo se les vio a Millonarios e Independiente Santa Fe en el juego que se llevó a cabo en El Campín, de Bogotá.

Por muy poco, quien más hizo por quedarse con el triunfo fue el onceno que ostenta ser el vigente campeón de Colombia.

A través de la pelota quieta, los rojos crearon las chances más claras, pero la definición no les acompañó para vulnerar el arco de Diego Novoa.