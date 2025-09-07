Suscribirse

Pillan al nuevo técnico del América: video lo delató en el clásico ante Cali sin ser oficial

En las tribunas del estadio Pascual Guerrero se le vio a quien asumiría en el transcurso de esta semana las riendas de América.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

7 de septiembre de 2025, 11:30 p. m.
David González hizo presencia en el clásico entre América y Cali
David González hizo presencia en el clásico entre América y Cali. | Foto: @AmericadeCali / @NotiCaliOficial

David González ya aterrizó en Cali para ser presentado como nuevo entrenador del América.

Durante las últimas horas se habían visto imágenes no oficiales del estratega en el aeropuerto de la capital del Valle del Cauca.

Sin embargo, y a pesar de las informaciones que se manejaban, no se confirmaba del todo que fuese a asumir en el rojo.

Tambalea la continuidad de David González en Millonarios.
David González salió sin pena, ni gloria de Millonarios. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

A pesar de eso, era un secreto a voces que tomaba fuerza y ahora, por la imagen que dejó ver el canal Win Sports, se da casi por sentado que González empezará su ciclo con América.

En uno de los palcos del estadio olímpico Pascual Guerrero, la transmisión pilló al estratega que salió hace poco de Millonarios.

Dicha imagen tan diciente deja casi confirmado que el exarquero estará arrancando su proceso esta misma semana.

Juan José Mantilla, del citado canal, dio hasta el día que empezará el nuevo ciclo: “El martes inicia oficialmente la era David González en América”.

Ahora bien, como dato no menor, hay que decir que los escarlatas no podrán tener al nuevo estratega desde la línea durante lo que resta del semestre.

Por disposición de las reglas del torneo, un entrenador que ya haya dirigido en otro club durante la misma liga no podrá hacerlo sino hasta el final del semestre.

Opiniones divididas por González

David González llegará a una escuadra que pasa por un ambiente hostil, debido a que los resultados deportivos no son los más favorables.

Contexto: Iván Mejía cuestionó fuertemente la llegada de David González a América de Cali

En la última casilla de la tabla de posiciones recibe el exgolero a los rojos, con la necesidad de que mejore casi de inmediato el rendimiento del equipo caleño.

Después de lo que fue el desacierto de Gabriel Raimondi, ahora que González vaya a los rojos sin haber tenido éxito en Millonarios llena de argumentos a la afición para las críticas que han posado sobre la dirigencia de los Gómez.

Pálido clásico en el Pascual

Es tal el malestar de la afición americana, que una buena parte se abstuvo de ir al clásico ante Deportivo Cali este 7 de septiembre, por la fecha 10 de Liga BetPlay.

El resultado del juego fue un 0-0 donde pocas emociones se pudieron rescatar del Clásico del Valle del Cauca.

Quien se mostró más insistente por el marcador fue el conjunto azucarero, pero las salvadas de la zaga terminaron por mantener el cero en el arco de Joel Graterol.

Dicho resultado en la jornada de clásicos no dejó beneficiado a ninguno de los dos clubes del Valle del Cauca.

Contexto: Técnico que suena para América de Cali confesó si están cerca del acuerdo: “Es mejor”

Ambos permanecen fuera de los ocho puestos de privilegio de cara a la clasificación a los cuadrangulares finales.

Mientras los verdiblancos son puesto número 12 con 11 puntos, los rojos son coleros de la liga colombiana con tan solo 6 unidades.

