Edwin Cardona no aprende y vuelve a pelearse con la hinchada de Nacional: video causa rechazo

Edwin Cardona vuelve a estar en el ojo del huracán por su reacción cuando Alfredo Morelos metió el tercer gol de Atlético Nacional contra Independiente Medellín (3-3).

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que Cardona grita el gol hacia la zona donde estaba ubicada su propia hinchada y lanza insultos al aire.

Aficionados que asistieron al Atanasio Girardot también señalaron su conducta, lo que obligó a que el jugador saliera a dar explicaciones ante la prensa deportiva.

Cardona negó que le hubiera gritado el gol a la hinchada de Atlético Nacional; sin embargo, esas declaraciones no detuvieron la ola de críticas que le cayeron en la noche del domingo.

Otra vez criticado

La relación entre Cardona y los hinchas de Nacional viene marcada desde la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El ‘10′ desperdició dos penales en el partido de ida y, en el juego de vuelta, se fue expulsado justo después de que Morelos hubiera conseguido empatar la serie.

En los partidos siguientes le hicieron sentir el inconformismo con abucheos en el estadio y fuertes críticas en redes sociales.

El volante antioqueño pidió perdón por lo sucedido, pero el daño ya estaba hecho.

Cuando todo parecía calmarse, Cardona vuelve a despertar la molestia de los hinchas y queda en evidencia por las imágenes que salieron a través de la transmisión oficial de Win Sports.

Atlético Nacional acumuló nueve partidos consecutivos sin poder ganarle al Medellín, una racha que se acerca al invicto más largo en la historia del clásico paisa (12).

Aunque el gol de Morelos evitó la derrota, en Nacional sigue habiendo inconformismo por la gestión de Javier Gandolfi y el desempeño de varios jugadores.

Edwin Cardona antes de entrar al partido de Medellín vs. Nacional | Foto: David Jaramillo

Cardona se defiende

En declaraciones para la prensa deportiva, Edwin Cardona habló sobre los videos que lo delatan y explicó las razones de su reacción tras el tanto del empate en el clásico.

“Fue la reacción a la gente que estaba gritando, no especialmente a los hinchas de Nacional, quiero aclarar eso. Nunca fue a la sur, ni nada”, señaló.

Cardona aseguró que se trató de su respuesta a “lo que dijeron cuando iba a entrar” al campo de juego. “Aunque no creas, uno escucha los comentarios de la gente”.

“En el primer gol, si lo ven, también me tiré en la celebración. Soy así, todos los goles los celebré”, completó.

Edwin completó su defensa diciendo: “Soy así, soy de las personas que cuando juego los clásicos soy muy eufórico. A la gente de Nacional nunca le celebraría un gol”.