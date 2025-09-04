Cuando los ojos de todo Colombia se centran en el partido ante Bolivia, este jueves por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, América de Cali no deja de ser tendencia. Los escarlatas siguen en busca de un nuevo técnico, y parece que ya lo encontraron.

Son varios los periodistas deportivos que reportan un acuerdo entre América de Cali y el profesor David González, quien viene de dirigir a Millonarios en el primer semestre de 2025. En las próximas horas sería oficializado.

Jaime Dinas, comunicador que constantemente entrega detalles sobre la actualidad de los equipos vallecaucanos, fue uno de los que escribió, en su cuenta de X, que la dirigencia de América de Cali tiene un acuerdo con David González.

“Al llegar al Metropolitano, previo al partido de la Selección Colombia, el máximo accionista de América de Cali, el señor Tulio Gómez, le dijo a unos dirigentes de equipos de la Dimayor que acaba de acordar con David González, ex Millonarios, para dirigir al América de Cali. Alex Escobar será su asistente y encargado de estar en el banco técnico”.

Al llegar al Metropolitano, previo al partido @FCFSeleccionCol el máximo accionista @AmericadeCali el Sr @tulioagomez le dijo a unos Dirigentes de equipos de Liga @Dimayor que acaba de acordar con David Gonzales, Ex @MillosFCoficial para dirigir América y que Álex Escobar será su… pic.twitter.com/T36U8QWtYM — Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 4, 2025

Así las cosas, David González tendría la gran tarea de sacar al América de Cali de la crisis deportiva en la que se encuentra. Los escarlatas están en el fondo de la tabla y esperan pelear por clasificar a cuadrangulares.

David González estaría a horas de ser presentado como nuevo técnico de América de Cali. | Foto: Colprensa

González no es el único nombre que estaba en la lista de candidatos para dirigir a América. Otros nombres, como Gustavo Quinteros y Vicente Sánchez, también estaban en el radar de la prensa y los aficionados.

De hecho, todo apuntaba a que Juan Cruz Real, campeón con América en 2020, iba a regresar al banco técnico de los diablos rojos. No obstante, revelaron que la presión negativa de los hinchas americanos, por su regreso, habría frenado el negocio.

David González no ha ganado ningún título como entrenador oficial, pero ha dirigido a tres equipos en el FPC (Medellín, Tolima y Millonarios), y a dos lo ha llevado a finales, mientras que a otro lo dejó a puertas de una.

Todo apuntaba a que el estratega antioqueño tenía las condiciones puestas para tener un largo proceso con Millonarios, pero los malos resultados en el segundo semestre de 2025 lo sacaron del cargo.

América de Cali se quedó sin técnico desde la salida de Gabriel Raimondi, que lo dejó último en liga, eliminado de Sudamericana y con la ida de octavos de final de Copa BetPlay perdida.

América de Cali tendría nuevo técnico. | Foto: Prensa América de Cali.