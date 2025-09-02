Suscribirse

Carlos Antonio Vélez reveló la delicada razón que tumbó al nuevo técnico de América: “Estaba listo”

Vélez dio detalles y se refirió a la dirigencia de América en cuanto al tema.

Redacción Deportes
2 de septiembre de 2025, 7:39 p. m.
Carlos Antonio Vélez se refirió a la caída de Juan Cruz Real al América.
Carlos Antonio Vélez se refirió a la caída de Juan Cruz Real al América. | Foto: Izq: Win Sports (Planeta Fútbol) / Der: AFP.

Diego Raimondi dejó de ser el entrenador de América de Cali. El anuncio se hizo oficial en la noche del pasado lunes, 1 de septiembre, por medio de los canales oficiales del club. ¿Quién sonaba para reemplazarlo? Juan Cruz Real, un viejo conocido escarlata.

La prensa deportiva nacional daba como un hecho el retorno de Cruz Real al América, tratando de emular lo que hizo en diciembre de 2020 cuando lo sacó campeón de la estrella 15. No obstante, el negocio se terminó cayendo.

Al respecto se refirió el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, quien en el espacio Planeta Fútbol, de Win Sports, dio la delicada razón por la que Cruz Real no llegó al América: una campaña de desprestigio en redes sociales.

Yo sé, de fuente seria, que estaba listo Juan Cruz Real. Le organizaron una campaña inmoral, algunos descamisados, de esos que aparecen en las cloacas de las redes sociales; y yo no sé qué fue lo que hizo Juan Cruz Real en Cali, ¿será que mató a alguien? Porque la manera desconsiderada, ofensiva y hasta delictiva (...) un amigo me mostró, miro, y la verdad es que lo tratan como a un delincuente”, contó Vélez.

Y agregó: “Lo de ayer con ese señor Juan Cruz Real es inmoral y delictivo. Y si lo tenían arreglado, y América se echa para atrás, será rehén de esos sujetos que no le ponen un peso al club. Al contrario, dicen: ‘no, es que hay que traer a Gareca’, ¿y cuánto van a poner? ‘Que hay que traer a Ramón Díaz’, ¿y cuánta plata van a poner?”.

Las horas pasaron y la idea de Juan Cruz Real fue desapareciendo. Por tanto, otro nombre empezó a tomar más fuerza y genera alta expectativa entre los hinchas escarlatas: David González, quien viene de dirigir a Millonarios en el último semestre.

Se vienen días claves en cuanto al tema, pero lo cierto es que bastante sorpresa causaron las reacciones de los hinchas de América de Cali, cuando se filtró que Juan Cruz Real podía volver a dirigir a los rojos.

Imagen de Juan Cruz Real en un partido entre Sao Paulo y Deportes Tolima por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2023.
Juan Cruz Real sacó campeón al América en diciembre de 2020. | Foto: AFP

Es un momento complejo para la mecha, que marcha última de la Liga BetPlay, quedó eliminada en octavos de final de Sudamericana y va perdiendo la llave de ida, en Copa BetPlay, ante Bucaramanga (1-0).

Contexto: Bucaramanga alarga el infierno de América de Cali, ahora en Copa BetPlay: crisis es inminente

Quien llegue al banco técnico de América, deberá levantar la situación lo más pronto posible. Ya con los certámenes internacionales nulos en la mecha, su objetivo es brillar en las competencias nacional que aún tiene por delante.

